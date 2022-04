Kæmpe nedtur: Nyt nederlag

De dårlige resultater vil ingen ende tage for AGF, og spørgsmålet er, hvor længe det kan fortsætte for David Nielsen

AGF tabte nok engang ... Denne mandag til bundproppen fra Sønderjyske, der ikke havde vundet i 16 Superliga-kampe før mødet med AGF ...

Det var et helt fortjent nederlag til De Hviie, der mandag spillede i blodrødt. AGF var klart ringeste hold på banen igen-igen.

Spørgsmålet er efterhånden, hvor længe David Nielsen kan holde til at tabe med sin svinedyre trup i nedrykningsspillet ...

Problemerne er kraterdybe i AGF, og det virker til, at David Nielsens hold er helt uden en plan, når man er på bolden.

Hvad værre er, så virker det ovenikøbet til, at aarhusianerne er løbet tør for både, gas, energi, fight, vilje og alle de andre billige buzzwords …

Nicolai Poulsen og AGF fortsatte nedturen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyderne var bedst i store dele af kampen, og der var endelig var både tempo og ideer på Henrik Hansens hold.

AGF … Ja, de kunne ikke engang finde ud af, hvilken vej de skulle vende under indløbet før kampstart …

Sidst AGF smagte sejrens sødme var netop i Haderslev i forårspremieren. Det havde Henrik Hansen ikke glemt, og derfor var bl.a. Lawrence Thomas i målet blandt ofrene… Australieren har kontraktudløb til sommer, så det kan snart være goodbye, mate.

Én af de spændende spillere, der var blevet plads til i SønderjyskE’s startopstilling var José Gallegos. Den 20-årige amerikaner har både fart og teknik, og han skabte, i lighed med allestedsnærværende Emil Berggreen, problemer for AGF’s skrøbelige defensiv.

Det var netop Gallogos’ fart, der skabte føringsmålet. Kantspilleren opsnappede en løs bold, skabt af aarhusianernes sløseri, og trykkede speederen helt i bund.

Sønderjyske vandt sin første kamp under Henrik hansen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

At AGF svarede igen minuttet efter var mere held end forstand. I hvert fald i det store billede. For målet fejlede ikke noget, idet gæsterne tog et hurtigt, kort hjørne, hvor bolden endte i panden på Frederik Tingager i feltet.

Men AGF var rystende ringe i Haderslev.

Offensive folk som Mikael Anderson og Patrick Mortensen virkede helt slukkede i åbent spil. Førstnævnte gjorde sig mest bemærket i anden halvleg, da han rullede Haderslev rundt efter et frispark. De fik heldigvis stoppet Anderson, inden han trillede til Paris …

Sejrsmålet blev sat ind af Nicolaj Thomsen fem minutter inde i overtiden efter et massivt, sønderjysk tryk.

AGF skal ikke længere spejde efter Europa. Nu handler det om at redde livet i Superligaen.

