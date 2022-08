FC København havde en af de helt unge spillere med til Viborg som en gardering til målmand Karl-Johan Johnsson. Jess Thorup erkender, at der lige nu er et pres på ham

For lidt over en uge siden ville man formentlig grine højlydt, hvis man bragte målmandssituationen op i FC København.

Nu er virkeligheden en ganske anden. Og det ved cheftræner Jess Thorup også godt.

Midt i en strålende form beviste Kamil Grabara, at han er en dygtig keeper, men så blev han jernet i jorden af AaB's Mathias Ross i forrige runde, og forude venter en pause på seks til otte uger med flere brud i ansigtet.

Af den årsag var den 32-årige svensker Karl-Johan "Kalle" Johnson mellem stængerne, da FCK led et smerteligt 2-4-nederlag i Viborg. Og på bænken? Der sad en 16-årig knægt ved navn Andreas Dithmer, som mandag fyldte 17, og varmede sine handsker.

- Er det en prioritet at kigge på en gardering til målmandsposten?

- Ja, det er det. Og det har vi også allerede sagt. Andreas (Dithmer, red.) er kun 16 år og lige rykket op i truppen. Det er klart, at det er kæmpe pres på ham også, og vi ved, at vi har et kampprogram med 25-26 opgør inden for de kommende måneder, så det er en post, vi kigger på, fortalte Jess Thorup efter nederlaget.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En ting er skaden til Kamil Grabara. Noget andet er, at FCK's vaklende defensiv mod netop Viborg var et tema, da flere af hovedpersonerne troppede op foran mikrofonerne i kølvandet på præstationen.

- Det, der gjorde os til mestre sidste år, var, at vi var gode til at forsvare. Det var vi ikke i dag (søndag, red.). Et eller andet sted vil jeg gerne rose gutterne for deres indsats. Alle prøvede til det sidste. Jeg synes, vi spillede en god offensiv kamp, men det nytter ikke noget, når vi ikke lukker af bagtil.

- Jeg ved, at der bliver arbejdet på noget i kulisserne, men det vil jeg ikke sige noget om. Vi har sagt fra dag ét i transfervinduet, at vi kigger på noget, men det skal være noget med kvalitet. Både defensivt og offensivt.

At københavnerne lukkede hele fire mål ind, havde imidlertid intet at gøre med, at polakken ikke var i buret som vanligt, forsikrede anfører Nicolai Boilesen.

- Kalle tager et straffespark, og der er ikke et eneste mål, man kan klandre ham for. Han er måske banens bedste spiller i virkeligheden, og det siger jo en del (om præstationen, red.).

