Kæmpe skuffelse: FCM fejlede mod bundprop

HORSENS (Ekstra Bladet): Høj at flyve, dybt at falde. Onsdag kvalificerede FC Midtjylland sig for første gang i klubbens historie til Champions League og scorede i omegnen af 240 mio. kr.

Søndag aften blev midtjyderne de første i sæsonen til at smide point mod Superligaens bundprop, AC Horsens. Endda efter at have været oppe 2-0.

I forhold til onsdagens Champions League-sejr mod Slavia Prag var Erik Sviatchenko, Sory Kaba, Joel Andersson, Frank Onyeka og Awer Mabil gledet ud af startopstillingen.

Erstatningerne svingede meget i kvalitet. Anders Dreyer funklede og Junior Brumado scorede, mens Evander skuffede og Manjrekar James samt Dion Cools viste sig for dårlige til at nærme sig den normale startellever.

AC Horsens var tæt på at komme i front efter en kæmpe blunder af Evander, der slet ikke så, hvor presset han var foran eget felt, inden bolden pludselig lå for fødderne af Hallur Hansson.

Jesper Hansen reddede dog sin brasilianske holdkammerat med en fodparade.

Herefter stod der, som ventet, FC Midtjylland på tingene.

Efter 23 minutter modtog Pione Sisto bolden ved midterlinjen, scannede hurtigt situationen og smækkede så en regulær gudebold i dybden til Anders Dreyer, der kunne sparke kuglen under Matej Delac.

Sisto var tæt på en lignende konge-assist to minutter senere, da han uden for feltet holdt længe på bolden, inden han så lyset og fandt Junior Brumado foran kassen med en fantastisk pasning. Denne gang kom Delac i vejen. Jo, Pione Sisto er i glimt ved at vise verdensklassen i Superligaen.

Brian Priske og Midtjyllan kom ned på jorden igen efter midtugens Champions League-billet. Foto: Ernst van Norde

Efter en god halv time var det legekammeraten på den modsatte kant, Anders Dreyer, der igen kom i fokus.

Lynhurtige Dreyer overspurtede Michael Lumb på en lang pasning fra egen zone, og serverede bolden til venstre foran Junior Brumado, der elegant fandt netmaskerne bag Matej Delac. Første Superliga-mål for FCM af Junior Brumado.

Sækken virkede dermed snøret, men ligaens pointløse bundhold fandt modet, da det så sortest ud. Horsens blev mere og mere pågående, som første halvleg skred frem, og få minutter efter 0-2-målet slog værterne til.

Et indlæg fra venstre fandt Jannik Pohls pandebrask, og den kronisk forkølede målnæse blev pudset godt og grundigt, for det var faktisk et forrygende hovedstødsmål, der skabte reduceringen.

Skadesplagede Jannik Pohls første ligascoring siden november 2018, da han nettede for Groningen.

Selv samme Pohl fik lov til at fuldføre comebacket kort inden pause på et sikkert eksekveret straffespark. Det var angiveligt Dion Cools, der begik straffesparket ved at gå i ryggen på Bjarke Jacobsen på et hjørnespark. Forseelsen var svær at få øje på fra de billige pressepladser.

De danske mestre tog straks teten i anden akt. Først trak Delac endnu en refleks ud af ærmet på et tordenhug fra Anders Dreyer, og med godt 20 minutter igen headede Dion Cools mod kassen. På stregen dukkede ingen ringere end Jannik Pohl op og fik afværget ved at heade læderet op på overliggeren.

Horsens nægtede dog at give sig, og hjemmeholdet svarede fint tilbage i slutfasen, hvor Jesper Hansen faktisk måtte trække to fornemme redninger frem, for at ulvene overhovedet kunne holde stand og få point med.

Der er langt fra Casa Arena til Anfield.

