Kæmpe straffe-drama i bundgyser

En stille aften blev pludseligt til et kæmpe drama.

Derfor sluttede opgøret Horsens mod Esbjerg med pointdeling efter 1-1.

Danmarks på papiret bedste dommer, Jakob Kehlet, kom i skudlinjen, da han langt inde i overtiden tilkendte Esbjerg et kontroversielt straffespark.

Hjemmeholdets Malte Kiilerich havde hånd på bolden, og Esbjergs finske landsholdsspiller Joni Kauko hamrede sikkert bolden i kassen.

Målet faldt seks minutter inde i overtiden, da de fleste havde indstillet sig på, at Horsens ville trække sig tilbage med en beskeden 1-0 sejr og tre rare point.

Når det ikke kan være anderledes, må nogle andre lave målene.

Sådan må Horsens-træner Bo Henriksen nogenlunde have tænkt.

I hvert fald blæste 'De Gule' højt og flot på, at ingen af de naturlige angribere, Nicolai Brock-Madsen, skadet og Jannik Pohl karantæne, var til disposition.

Det viste sig at være en glimrende taktik.

Horsens var på vej mod sejren mod et Esbjerg-mandskab, som alt for sent kom ind i kampen.

Efter godt en halv times spil behøvede Rune Frantsen kun at sætte indersiden på Michael Lumbs aflevering for at bringe hjemmeholdet foran med 1-0.

Modsat opgøret i Randers for en uge siden kom afløserne i front, Ayo Simon Okosun og Rune Frantsen, til flere afslutninger før pausen.

Efter pausen skiftede kampen fuldstændig karakter, men Esbjerg formåede ikke at komme til de store chancer, så straffesparket kom som en gave fra himlen.

De bedste muligheder i 2. halvleg tilfaldt hjemmeholdet, når vestjydernes målmand Jeppe Højbjerg var på skovtur.

Først var målmanden ude i den ene side og spillede faktisk Jonas Thorsen fri, men Horsens-spilleren kunne ikke score i det tomme mål.

Det var tilfældet, da Hallur Hansson fik en tilsvarende mulighed igen efter et fælt Jeppe Højbjerg-indgreb.

I minutterne op til kampstart kunne den vågne tilskuer beskue en snak på en trappeopgang på den ene tribune mellem Hobro-træner Peter Sørensen og Esbjergs sportschef Jimmi Nagel Jacobsen og ungdomselitechef Niels Erik Søndergaard.

Et møde som havde karakter af høflighed efter at Esbjerg i jagten på en ny træner havde fået en kold skulder på en forespørgsel om Peter Sørensens kontraktforhold i Hobro.

