Kæmpe Superliga-dukkert: - Sker med statsgaranti ikke

Superliga-klubberne har længe arbejdet på at få flere end 500 tilskuere tilbage på stadion, men med fire uger til forårspremieren ser coronaen ikke ud til at tillade det.

Men hvad med 24. maj, hvor mesterskabspokalen uddeles til Superligaens vindere. Er det realistisk, at vi får tilskuere på stadion her?

Christian Heebøll er farmaceutuddannet og arbejder for Rigspolitiets smittesporing, og coronablogger for Sundhedspolitisk tidsskrift, og han har regnet på tallene og er ikke optimist.

- Det gør vi med statsgaranti ikke. Det tror jeg roligt, jeg kan sige. Nu er vi lige kommet i gang med at vaccinere. Vi har 60.000 doser vacciner om ugen, og vi har en million mennesker i risikogruppen, og det vil tage 20 uger, før de er vaccineret, siger Heebøll i Ritiro Podcast og gætter på, at man først herefter kan kigge på færre restriktioner til fodbold.

Den melding kommer bag på Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen, der er overrasket over, hvor forudsætningerne for at vide det kommer fra.

- Hvis det er baseret på faktuel viden, så bør den viden komme til os med det samme, siger Thomsen tirsdag til Ekstra Bladet.

Så du ikke har opgivet at have tilskuere på stadion i slutningen af maj?

- Nej, det har jeg ikke.

Tidligere i dag præsenterede Mette Frederiksen nye restriktioner.

Den nye muterede virus, der er endnu mere smitsom end den gamle, gør ifølge Heebøll kun det hele værre.

Han erkender, at smittefaren på stadion vil være minimal - særligt, hvis der er mundbind på også, og man holder sig fra krammeture, og kun nynner i stedet for at synge, men problemer er, hvordan mennesker og dermed virus spreder sig før og efter kampene.

FC Midtjylland havde trods alt enkelte tilskuere, da de løftede mesterskabspokalen i juni 2020. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Heebøll har tidligere lavet en top-10 over farlige erhverv i forhold til corona, og her rangerer han nu fodboldspillere højt.

- De er sindssygt dårlige til at passe på, og et af de store underholdningsmomenter under krisen har været, når man har hørt professionelle fodboldklubber - jeg kigger på FCK - sige, at man har helt styr på coronasituationen.

- Det har de helt åbenlyst ikke haft. Det er faktisk en joke, at de har tilladt så mange spillere at blive smittet. Man skulle tro, at man kunne forklare spillerne, hvordan man skulle færdes, siger Heebøll i podcasten.

De ord irriterer Divisionsforeningens direktør.

- Så fremt han siger sådan, kan det kun beskrives som dumt og i strid med fakta, siger Thomsen til Ekstra Bladet.

- Vi tester jo, og vi har protokoller til at regulere adfærd blandt spillere. De bliver ikke smittet, hvor de træner og spiller kamp.

- Den en anden ting er positivprocenten, hvor vi på intet tidspunkt har været i nærheden af positivprocenten i resten af samfundet. Vi har ikke været over en tredjedel, siger Thomsen.

- Så at sige, at professionelle klubber ikke har ret godt styr på det, det er i bedste fald populistisk uvidenhed uden rod i fakta, siger Thomsen.

Hos FCK har spillere som Peter Ankersen, Bryan Oviedo, Jens Stage, Jonas Wind, Mikkel Kaufmann og Victor Nelsson været smittet med corona, ligesom teammanager Jonas Wind også har det.

Heebøll bliver i podcasten også spurgt, om EM så bliver aflyst, og han forudser, at landene vil have forskellig tilgang til det, og at nogle lande vil melde fra, og så er spørgsmålet, om der er reserver.

Det er også uvist, om de mange værtslande er de lande, der er længst fremme med vaccinationer, når der skal spilles i lande lige fra Aserbadsjan til Dublin.

4. februar er der forårspremiere i Superligaen, og Divisionsforeningens direktør tør endnu ikke spå om, hvad muligheden for tilskuere vil være her, men tirsdagens coronapressemøde umiddelbart efter snakken med Claus Thomsen, gjorde, at også ordningen med 500 tilskuere forsvinder.

