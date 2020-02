Kæmpe Superliga-salg: Stjerne skifter til Serie A

Med Ekstra Bladet + kan du se FC Barcelona og Real Madrid i Copa del Rey her!

FC Nordsjælland har solgt den 19-årige offensivspiller Mikkel Damsgaard til Sampdoria i den italienske Serie A.

Skiftet træder i kraft til sommer, og Damsgaard har fået en kontrakt, der gælder til 2024.

- Det har været en fantastisk proces mellem klubberne og mig selv i det her forløb, og den sætter jeg stor pris på.

- Min fremtid er nu på plads, og jeg ved, at jeg til sommer skal til en klub, som rigtig gerne vil have mig, og som jeg fik bekræftet alle de gode indtryk omkring, da jeg besøgte dem, siger Damsgaard til klubbens hjemmeside.

I Sampdoria bliver danskeren holdkammerater med blandt andre svenske Albin Ekdal og norske Morten Thorsby.

Fra næste sæson skal Mikkel Damsgaard møde Christian Eriksen i den bedste italienske række. Foto: Simone Arveda/Pegaso Newsport

Hos Farum-klubben er de glade for igen at kunne skyde et af sine unge talenter af sted til en af de helt store ligaer.

- Det er glædeligt at både han og den købende klub har været grundige i at lære hinanden at kende, og at alle parter har mulighed for at forberede sig på skiftet - herunder at Mikkel kan lære det italienske sprog inden skiftet - og positivt at han kommer til en klub, som allerede har en gruppe af skandinaviske spillere.

- Det er sådan, vi allerhelst ser en handel forløbe, og derfor er Mikkels skifte på alle måder en god case, siger FCN-sportschef Jan Laursen.

19-årige Mikkel Damsgaard skal spille i Sampdoria til sommer. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Mikkel Damsgaard har trods sin unge alder allerede spillet 77 kampe siden debuten for Nordsjælland i sensommeren 2017. Et af de øjeblikke, Damsgaard nok kommer til at huske allerbedst fra sin tid i Superligaen, er målet fra egen banehalvdel mod OB i august.

I sommer solgte Nordsjælland også en spiller til Serie A. Andreas Skov Olsen har indtil videre spillet 15 liga-kampe og scoret en enkelt gang.

