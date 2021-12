Kæmpe Superliga-transfer

Randers FC har solgt sin anfører og forsvarsprofil Erik Marxen til ligakonkurrenterne FC Nordsjælland.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider.

Marxen tiltræder umiddelbart efter nytår og har fået en fireårig aftale.

FC Nordsjælland ligger lige over nedrykningsstregen i Superligaen, mens Randers FC er nummer fem og skal i foråret møde Premier League-klubben Leicester i to kampe Conference Leagues slutspil.

Det er Marxen selv, der har ønsket skiftet, fastslår Randers FC, der nu leder efter en erstatning.

- Det bliver nogle store støvler, vi nu skal have udfyldt, men vi har ikke villet stå i vejen for Eriks personlige ønske om at skifte. Erik har haft en utrolig stor betydning for Randers FC i de seneste sæsoner, og han vil i den grad blive savnet, siger Randers-direktør Søren Pedersen.

31-årige Marxen kalder FCN for en innovativ klub, og han er blevet overbevist om sit skifte efter møder med trænere og ledelse.

- Jeg ser FC Nordsjælland som en klub med et meget stort potentiale i kraft af deres filosofi, talentmasse og setup.

- Jeg er helt klar over, hvad opgaven og udfordringen på kort sigt består i, og jeg er først og fremmest kommet til for at hjælpe med at skaffe sejre – det er det vigtigste. Men jeg har også ambitioner om at hjælpe holdet og klubben til at indfri potentialet og vinde medaljer på sigt, siger Marxen.

Den rutinerede forsvarspiller skal i FCN bidrage med blandt andet sin erfaring.

- Vi er meget beviste om, at vi det seneste års tid har efterspurgt mere af den erfaring og de lederevner, som de unge spillere i vores model skal kunne lære af og læne sig op ad, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Marxen, der tidligere i karrieren også har repræsenteret Sønderjyske og Vejle, står noteret for i alt 207 kampe i Superligaen.

