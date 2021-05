Kæmpebrølere sender AGF mod Europa

AGF udnyttede FC Nordsjællands børnefejl og er nu sikker på minimum den fjerdeplads, der giver Europa-playoff mod vinderen af kvalifikationsspillet.

En helstøbt og effektiv AGF-præstation, mens FC Nordsjælland til gengæld lignede en groggy juniorbokser i bagkæden, hvor den ene fejl afløste den anden, som blev afløst af den tredje osv…

Efter otte minutter tabte Peter Vindahl en lunken afslutning fra Albert Grønbæk lige ud i feltet. Keeperen fik selv reddet kastanjerne ud af ilden i første omgang, men på det efterfølgende hjørnespark nåede den flyvende hollænder Kevin Diks højere end alt og alle. Også uheldige Vindahl.

Fjerde mål i de seneste tre kampe fra formstærke Diks på backen. Nyd ham i Aarhus, mens I kan…

Kevin Diks var igen storspillende, da AGF tromlede FC Nordsjælland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kort tid efter var Patrick Olsen ved at fordoble føringen fra distancen, men Peter Vindahl fik med møje og besvær fistet kuglen på stolpen.

Jo, der var ild i AGF, men det er der sandt for dyden også i Kamaldeen Sulemana dette forår. Igen-igen viste FCN-stjerneskuddet, hvorfor Manchester United nok engang havde fundet vej til tribunen for at kigge nærmere.

Efter et lille kvarter satte lyn-ghaneseren fuldstændig Jesper Juelsgård. Først i en løbeduel, og så med en kropsfinte i boksen, der sendte Juelsgård ud efter en stadionplatte. Inde foran fandt Sulemana en helt fri Abu Francis, der kunne løbe bolden det sidste stykke over stregen.

Eminent forarbejde af Kamaldeen. Nyd ham i Farum, mens I kan…

Ti minutter senere var FCN-profilen centimeter fra at bringe gæsterne foran, men Kamil Grabara fik skubbet Sulemanas afslutning på overlæggeren.

Kamaldeen Sulemana skabte Abu Francis' udligning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I den anden ende var det altså knap så prangende fra tigrene, der lavede endnu en brøler fem minutter inden pausen. Denne gang var det unge Adamo Nagalo, der headede forbi en svæver, så Jon Thorsteinsson kunne klemme sig ind imellem Vindahl og Thychosen og let bringe AGF tilbage i førersædet.

Ti minutter inde i anden halvleg stjal VAR igen fokus, da det viste sig, at Nagalo fik trådt på Patrick Mortensen i feltet. Ganske givet ubevidst, men straffesparket var godt nok.

De Hviee fans sang ’VAR ud af fodbold’ i flere minutter, men de var nu ikke for fine til at juble, da Jens Maae endelig pegede på pletten. Patrick Mortensen udnyttede sikkert.

Herfra var der ikke yderligere spænding. Dertil var FCN ganske enkelt for ringe. Nu kan AGF fokusere fuldt ud på at jagte den spinkle medaljechance.