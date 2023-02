Kamp stoppet: OB-stjerne smadrer hjørneflag

Yankuba Minteh var alt andet end tilfreds, da han blev skiftet ud i kampen mod FC Nordsjælland, og det gik hårdt udover et stakkels hjørneflag

OB's store stjerneskud Yankuba Minteh har i den grad været i fokus den seneste uge.

I sidste weekend blev han vraget til kamptruppen, fordi han havde forbrudt sig mod klubbens interne regler, og efterfølgende blev den unge offensivspiller passet op på gaden af vrede OB-fans samt udsat for had-beskeder, hvilket fik Minteh til at sygemelde sig.

Han var dog tilbage i fuld vigør fredag aften, da OB mødte FC Nordsjælland på Right to Dream Park, men alt var ikke fryd og gammen for den 18-årige gambier.

Efter godt 74 minutters spil ved stillingen 3-1 til FC Nordsjælland blev Minteh pillet ud, og det blev den unge spiller så arrig over, at han lossede til det ene hjørneflag, der flækkede midtover.

Kampens dommer Jonas Hansen så ikke episoden, og det var heldigt for Minteh, fordi han havde kort forinden modtaget en gul billet, og ifølge DBU's regelsæt kunne Mintehs voldsomme handling have udløst et gult kort mere.

FCN-boss jubler

Der var generelt ikke meget, der lykkedes for OB, der blev most i bund af FC Nordsjællands offensiv, og det var derfor også en yderst tilfreds Johannes Hoff Thorup, der efter kampen roste sit mandskabs offensive præstation.

- Vi ved, hvor farlig Wahid (Faghir, red.) er, når han ligger og arbejder inde i feltet.

- Ernest har noget fart, og han ser ser hele tiden mulighederne for at løbe dybt. Emiliano er jo en konstant trussel, og han ligger og snuser målene op, så det er nok det, jeg er mest tilfreds med ved sejren, sagde FCN-træneren til Ritzau.

FC Nordsjælland vandt kampen 4-2 og udbyggede dermed sit forspring til konkurrenterne i toppen af Superligaen.

