Kampen om bronze endte i målfest

Fynboerne vandt 4-1 over Esbjerg og går foran vestjyderne med et point i kampen om metal og Europa

ODENSE (Ekstra Bladet): OB har fundet bronzeformen på det helt rigtige tidspunkt. Sejren over FC Midtjylland i søndags blev fulgt op af en sejr over de direkte medbejlere til metal og måske en sjov tur ud i Europa, da Esbjerg blev sendt hjem fra den fynske hovedstad med en fynsk 4-1-sejr.

Dermed henter fynboerne de to point, de var bagud inden duellen og går forbi vestjyderne med et point og to runder tilbage af medaljespillet.

De mange Esbjerg-fans fyrede samtlige romerlys af lige før kampstart, men det var faktisk først umiddelbart før pausen, vestjyderne havde brug for arsenalet af nødblus.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Esbjerg havde presset dygtigt på efter at være kommet bagud i det 16. minut – men uden at producere de store vilde tilbud bortset fra Lasha Parunashvilis helflugter på noget løst nedfald efter et Esbjerg-frispark.

Kuglen suste lige over Sten Grytebusts bur, og bortset fra to forgæves appeller for straffespark – hvor de kunne have en mindre sag i begge tilfælde - inden for et minut midt i første halvleg, var det brødløs kunst set med Esbjerg-briller. OB’erne kreerede heller ikke det vilde i et fysisk slag, der mest udspillede sig midt på banen.

Men så vandt Bashkim Kadrii en duel med Jeppe Brinch lige på den anden side af midterlinjen, styrtede mod Jeppe Højbjergs mål og fik al den hjælp, man kan ønske sig: Rodolph Austin vædrede simpelt hen sin egen stopper-makker Jeppe Brinch, og OB-angriberen kunne frit spille Troels Kløve fri til afslutning tæt på det lille felt.

Fynboen skulle dog bruge hele tre forsøg på at passere Jeppe Højbjerg, der selv klarede den første afslutning med fødderne, næste hug blev stoppet af en forsvarer – men tredje gang blev lykkens for Troels Kløve, der til usigelig fryd for folk og fæ på den fynske fan-tribune hakkede OB på 2-0.

Noget af en Lammer(s) at gå til pause på for de i dagens udebane-anledning rødklædte vestjyder.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og dermed tæt på de eftertragtede bronzemedaljer, og hvem ved: Måske langt om længe en tur ud i det Europa, som alle Superligaspillere drømmer så heftigt om, selv om vejen kan være lang og gå over pudsige destinationer langt fra Camp Nou og Bernabeu.

Oliver Lund havde gjort det indledende arbejde med scoringen til 1-0 i det 16. minut, da han fik så meget drev i sit fremløb, at han både fik viftet en EfB’er af sig og mellem de to Esbjerg-stoppere, inden han elegant lagde kuglen langt og uden for Jeppe Højbjergs rækkevidde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Oliver Lund fejrer scoringen til 1-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

En kampklar Markus Halsti kunne sikkert have gjort en forskel, og John Lammers valgte sat flå Jeppe Brinch ud i pausen, rykke Jacob Lungi Sørensen ind i midterforsvaret og fyre spirevippen Emmanuel Oti Essigba af.

Det blev i stedet Ramon Leeuwin, der definitivt sænkede den vestjyske flåde, da han relativt ugeneret kunne stige op og heade kuglen i kassen på Casper Nielsens hjørnespark efter 59 minutter.

Indskiftede Yuri Yakovenko fik dog reduceret i det 71. minut, da Marco Lund tog en blunder og lod sig overraske af modstanderens speed. Yakovenko plaffede lidt håb tilbage med træfferen, der gik ind via roden af den fjerne stang.

Joni Kauko burde have bragt spænding tilbage helt fri, men Sten Grytebust demonstrerede nok engang, hvorfor han bliver en gevinst i FCK – og savnet i OB. Troels Kløve kunne oven i købet elegant score til 4-1 to minutter før tid og servere en lystig fredag aften for de stribede fans.

Esbjerg mangler FCK hjemme og FCM ude, OB skal et smut til Farum og møder Brøndby hjemme i sidste runde.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

