Kan ånde lettet op: FC København, Brøndby og Lyngby går fri

Det er hårde tider for klubberne i dansk fodbold, men i det mindste blev det ikke endnu værre for de tre Superliga-klubber i hovedstadsområdet tirsdag eftermiddag.

Her præsenterede myndighederne nye restriktioner for 17 kommuner i hovedstadsområdet, og på forhånd kunne flere medier afsløre, at ét af de tiltag, der var i spil, var at lukke helt ned for tilskuere til den professionelle idræt.

Det ville ramme FC København, Brøndby IF og Lyngby Boldklub i Superligaen samt Fremad Amager og Hvidovre IF i den næstbedste række.

Klubberne er dog gået fri og må fortsat åbne porten for 500 personer. Den professionelle idræt bliver ikke ramt af de nye restriktioner.

- Der er ikke kommet ændringer for adgangen for tilskuere til Superligaen, 1. division og 2. division i Københavnsområdet. De restriktioner, myndighederne præsenterede tirsdag, får ikke en effekt for os, fordi der er tale om arbejdspladser. Jeg lagde mærke til, at der var gisninger om det, men det var i medierne, og ikke fra os.

- Så nej, der er ikke nogle ændringer i forhold til, at vi kan lukke 500 personer ind på stadion, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til tipsbladet.dk.

Det har tidligere været muligt for klubberne i den bedste række at lukke flere tusinde tilskuere ind til kampene, men den såkaldte Superliga-ordning blev droppet, da myndighederne skærpede restriktionerne i det tidlige efterår. Siden har 500 personer været loftet.

Og sådan fortsætter det altså året ud.

Eksperten advarer: Pas på favoritten

De skal redde FCK's fremtid

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'