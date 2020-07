Kan blive solgt til udenlandsk investor

Siden der i december blev givet grønt lys til at udvide aktiekapitalen i AaB på en ekstraordinær generalforsamling, har den nordjyske klub fået flere henvendelser fra potentielle investorer, der støtter ambition om fra 2022 at være et permanent top 4-hold i Danmark.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

På baggrund af bemyndigelsen til at gennemføre en aktieemission, har bestyrelsen besluttet at undersøge en henvendelse fra en potentiel udenlandsk investor i forhold til målsætning, kemi og konditioner, lyder det.

AaB A/S forventer i løbet af efteråret 2020 at gennemføre en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer.

AaB ligger inden de to sidste runde af slutspillet på en femteplads i Superligaen, og klubben er bare et point fra top-4, der er ambitionen hvert år på længere sigt.

