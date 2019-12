Kan du kende ham: Seksdobbelt Superliga-vinder sælger nytårskrudt

Hvis du synes, at krudthandleren i Sædding så bekendt ud, da han langede nytårsraketten over disken, så har du helt ret.

Det er nemlig den tidligere FCK- og Esbjerg-profil Martin Bergvold, der mellem jul og nytår har slået sig ned som fyrværkerisælger i Esbjerg-bydelen.

- Siden jeg var en lille dreng, har jeg været vild med fyrværkeri, så da muligheden bød sig for at komme til at sælge kvalitetsfyrværkeri, så slog jeg til - bare for at prøve det. Lidt drengerøv er man vel stadig, siger Martin Bergvold til Ekstra Bladet.

Martin Bergvold (tidligere FCK og EfB) forsøger sig som fyrværkerisælger mellem jul og nytår. Foto: Christer Holte

Foto: Christer Holte

Han åbnede, sammen med tre partnere, dørene til fyrværkerisalget 27. december, og salget har givet blod på tanden.

- Da vi åbnede med en demonstrationsaften, kom der vel omtrent 400 mennesker, og siden er salget gået glimrende. Det er meget sjovt at prøve, og jeg vil da ikke afvise, at det er noget, jeg kan finde på at gentage, siger Martin Bergvold.

Martin Bergvold har boet i Esbjerg siden 2012. Den tidligere udlandsprof (i italienske Livorno, red.) bor sammen med sin hustru og to børn på henholdsvis ni og 11 år.

Til dagligt arbejder den tidligere fodboldspiller hos vækstfirmaet 2Care4 i Sædding, der beskæftiger sig med parallelimport af medicin.

Martin Bergvold i kamp for Esbjerg fB. Han er stadig tilknyttet klubben. Foto: Anita Graversen

Ved siden af sit dagjob er Martin Bergvold stadig tilknyttet fodbolden og Esbjerg fB.

- Jeg er assistenttræner for EfB's U19-hold, og det er helt fantastisk. Det kan sagtens være, jeg går all in på en trænerkarriere senere, for det betyder meget for mig at være en del af fodboldmiljøet stadig.

- Jeg gik heldigvis direkte over i trænerrollen i Esbjerg, da jeg indstillede min egen karriere i 2017. Det gjorde, at jeg aldrig oplevede det tomrum, som man ellers hører om hos mange pensionerede fodboldspillere.

- Jeg får stadig det kick fra fodbolden, når jeg står på sidelinjen. Bare på en anden måde. Det vil jeg have svært ved at undvære, siger Martin Bergvold, der vandt seks mesterskaber og to pokaltitler i sin tid i FC København. Derudover vandt Bergvold en pokaltitel med Esbjerg i 2012/2013.

I alt blev det til seks Superliga-titler for Martin Bergvold (28) med FCK. Foto: Jens Dresling

Ud over den spirende trænerkarriere så gør Martin Bergvold sig også stadig inden for kridtstregerne. Omend på et noget lavere niveau end i storhedstiden.

- Jeg spiller på det seriehold i Esbjerg, der har fået lidt omtale i efteråret på grund af en tidligere verdensmester, siger Martin Bergvold og hentyder naturligvis til Rafael van der Vaart:

- Det er ren og skær hyggebold og mest for at bevæge mig lidt og for få en øl eller to i omklædningen efter kamp. Men det er da stadig fedt at rykke op i serie 3. Der er da et vist niveau med van der Vaart, Jerry Lucena og Kenni Poulsen på holdet, griner Martin Bergvold.

Blå bog: Navn: Martin Bergvold Født: 20. februar 1984 (35 år) Karrieren i tal: 2002-2007: FC København: 64 kampe, seks mål. 2007-2010: Livorno: 71 kampe, fem mål. 2010-2012: FC København: 11 kampe. 2012: Lyngby (leje): 11 kampe. 2012-2014: Esbjerg fB: 27 kampe. 2015-2016: Vendsyssel: 35 kampe, fire mål. 2016-2017: Livorno: Fire kampe. 2017: HB Thorshavn: 11 kampe, et mål. 2000-2004: Ulandskampe for Danmark: 54 * Kilde: Transfermarkt.com (Kun ligakampe er talt med)

