- Kan ikke undgå at få en negativ indvirkning

Det bliver meget svært for spillere at tage springet fra Superligaen til engelsk fodbold. Det er også noget, som klubberne ifølge en fodboldagent kommer til at mærke

Hvis der stod 0044 i displayet, gav det pund-tegn i øjnene hos Superligaens sportsdirektører.

Engelsk interesse for en spiller får automatisk prisen til at stige, men opkald fra interesserede engelske klubber bliver i fremtiden en sjældenhed.

For med Storbritanniens udtræden af EU bliver det nærmest umuligt for spillere at tage springet direkte fra Superligaen til engelsk fodbold.



Sådan fungerer det nye system Det engelske fodboldforbund (FA), Premier League og de øvrige engelske ligaer har indgået en aftale om fremtidens spillerkøb. Nu er det et pointsystem, der afgør, hvorvidt en ikke-engelsk spiller kan få arbejdstilladelse eller ej. Spillere fra EU behandles som spillere fra resten af verden, og for at få den nødvendige Governing Body Endorsement fra FA skal man opnå minimum 15 point i det særlige pointsystem. Point gives ud fra følgende parametre: Landskampe (inden for de seneste to år hvis spilleren er mindst 21, mens det for spillere under 21 er et år)

Kampe på klubholdet inden for det seneste år

Kampe og gruppespil i internationale klubturneringer inden for det seneste år

Kvaliteten af ligaen

Nationalt mesterskab Hvis man ikke når 15 point, men har mellem 10 og 14 point, har man stadig en mulighed for at blive godkendt i særlige tilfælde. En klub kan bede om en høring hos et 'undtagelsespanel', der skal tage stilling til de ekstraordinære omstændigheder, der forhindrede spilleren i at nå 15 point. En sådan høring koster knap 50.000 kr. Vis mere Luk

Brexit betyder, at EU-borgere ikke længere får særbehandling.

Danske spillere skal nu opfylde krav i et sindrigt pointsystem, og det gør det tæt på umuligt at komme til England - medmindre man er landsholdsspiller, eller ens klub er i Champions League.

- Der er ingen tvivl om, at det er blevet markant sværere for spillerne at komme til England, og det får naturligvis også en effekt for de danske klubber, siger Michael Stensgaard, der er agent i firmaet People in Sport.

Den tidligere Liverpool-målmand har i tidens løb været med til at sende mange spillere - både unge og lidt ældre - til de britiske øer, men fremover vil turen til England for de fleste kræve en mellemstation i et andet land.

For Superliga-klubberne bliver konsekvensen af Brexit efter alt at dømme færre transferindtægter.

En ting er, at engelske klubber groft sagt vil være afskåret fra at købe spillere i Danmark. Noget andet er, at klubberne ikke længere kan bruge 'engelsk interesse' til at presse prisen på en spiller op.

- Det handler om udbud og efterspørgsel. Når du fjerner et vigtigt ben i efterspørgslen, kan det ikke undgå at få en negativ indvirkning, siger Michael Stensgaard.

Fodboldagenten Michael Stensgaard var med til at sende Anders Lindegaard fra norsk fodbold til Manchester United. En sådan handel ville ikke være mulig i dag. Foto: Jan Sommer

Han peger på, at lande som Holland og Belgien vil blive endnu mere attraktive for danske spillere.

De to landes ligaer er i det engelske pointsystem begge rangeret i andet lag, mens Superligaen er helt nede i femte.

Det giver ti af de nødvendige 15 point bare at være i en hollandsk eller belgisk klub, mens der kun er fire point at hente i Superligaen.

FC Nordsjælland er en af de klubber, der traditionelt sælger flest spillere til udlandet.

Nu er England ikke et land, som nordsjællænderne har sendt mange spillere til, men der er ofte engelske scouts på stadion i Farum.

- Det er ikke sådan, at vores forretning er lagt an på at sælge til England. Men vi har mærket, at der over det seneste års tid eller to også er kommet interesse derfra.

- Det er stadig meget nyt, men indirekte kan det nok godt komme til at betyde noget for prisen på spillere, siger Jan Laursen, sportschef i FC Nordsjælland, til Ekstra Bladet.

Han mener dog også, at de nye regler fører noget godt med sig.

Det kan ifølge Laursen være en god idé at tage vejen til engelsk fodbold via et andet land.

Og så kalder han det positivt, at engelske klubber ikke længere kan snuppe spillere under 18 fra akademier rundt omkring i Europa.