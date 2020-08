Kan koste gigantisk millionbeløb

Hvis corona-begrænsningerne fortsætter for dansk fodbold, risikerer klubberne i Superligaen at miste op imod 850 millioner kroner, viser redegørelse fra Deloitte

Situationen spidser til og alarmklokkerne ringer for alvor i dansk fodbold.

Det kan i værste fald koste både konkurser og lukninger, hvis de danske topklubber stadig møder begrænsninger i forhold til antallet af tilskuere, der må lukkes ind på stadion.

Corona-pandemien vil ikke slippe os. Og det skaber frygt om, at der ikke sker yderligere åbning med flere tilskuere fra 1. september, hvor den nuværende ordning udløber med 500 tilskuere på hvert tribuneafsnit.

- Vi mener, det er forsvarligt at åbne yderligere på de danske fodboldstadions. Vi har bevist, vi kan håndtere opgaven med smitteopsporing og hele den måde, vi har grebet tingene an på de seneste måneder, hvor fodboldkampe ikke har vist sig at være en smitte-begivenhed.

- Den endelige beslutning vil vi overlade til sundhedsmyndighederne og regeringen, men vi er af den opfattelse, vi kan løse opgaven på forsvarlig vis, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

FCK og Brøndby spillede for tomme tribuner i Parken i slutspillet. Det kostede FCK mange penge. Klubben har således nedskrevet forventningerne til året fra 0-20 mio. kr. i plus til minus 150-200 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

850 mio. kr. på spil i Superligaen

1 milliard kroner!

Så stort et beløb risikerer de danske fodboldklubber samlet at miste, hvis restriktionerne fortsætter, og der stadig kun må lukkes et begrænset antal tilskuere ind til kampene.

For Superligaen alene er tallet svimlende 850 millioner kroner, viser en redegørelse, som Divisionsforeningen har fået Deloitte til at udarbejde.

- Når vi ser på risikoberegningerne, så er de danske klubber meget udsatte. Coronakrisen har hidtil haft meget betydelige økonomiske konsekvenser for klubberne, siger Claus Thomsen.

Han uddyber:

- I fodboldens verden er det kun to ting, der ikke relaterer sig til kampindtægter. Det er tv-aftalen og indtægter fra transfers.

- Alle øvrige aktiviteter er relateret til kampe. Det gælder blandt andet matchday-indtægter og sponsorater, hvor det er helt normalt, at sponsorer køber pakker, hvor de får flere forskellige ydelser som mad på stadion og billetter.

- Med begrænset adgang til kampene, kan klubberne, når de sælger sponsorater, reelt ikke kan love noget som helst. Og det er et stort problem, forklarer Claus Thomsen.

Victor Nelsson forlader skuffet Brøndby Stadion efter FCK har smidt sejren til sidst. Det var også en kamp, der blev spillet med meget få tilskuere. Det kostede i dette tilfælde Brøndby et millionbeløb i mistede indtægter. Foto: Lars Poulsen.

Udgifter steget med 40 procent

Dertil kommer, at klubberne i corona-perioden har haft stærkt forøgede udgifter.

- De er øgede med op imod 40 procent på kampdage under coronakrisen, fordi der skal være meget mere personale, afspritning og alle indgange åbne.

- Vi ønsker ikke hjælpepakker, men de er nødvendige i den givne situation. For klubberne handler det i høj grad om at tabsbegrænse, påpeger Claus Thomsen.

Hvis begrænsningerne fortsætter for de danske klubber, er der frygt for konkurser og store tilbageslag.

- De danske klubber er meget veldrevne. Om det i værste tilfælde vil betyde konkurser, er svært at spå om. Men der bliver snart brug for at understøtte likviditeten i klubberne.

- Man kan sige, at med de konsekvenser vi har set af coronaen, vil det tage flere år at bringe klubberne tilbage på det samme niveau, vurderer Claus Thomsen.

Frygten stor hos DBU-formand

Mens Claus Thomsen ikke tør spå om konkurser, er DBU-formand Jesper Møller på den front meget mere bekymret:

- I dansk fodbold har vi alle udvist stor ansvarlighed, overholdt samtlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og lavet særlige corona-regler, da dansk fodbold åbnede igen.

- Alt sammen for at passe på hinanden og på dansk fodbold. Nu er økonomien i dansk fodbold så presset, at vi har brug for hjælp, når regering og Folketing forhandler nye hjælpepakker. Ellers kan det i værste fald betyde konkurser og lukninger i dansk fodbold, advarer Jesper Møller i en udtalelse på DBU's hjemmeside.

Se også: Højbjergs voldsomme lønhop: Tjener mere end Eriksen gjorde

Se også: Brandvarme Falk kan udsætte kærestens drøm

Se også: 100 mio. kr. på højkant: Dansk mester direkte i gruppespil