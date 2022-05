Kan rykke ned og komme i Europa: - Skægt scenarie

SønderjyskE kan meget vel komme til at friste en tilværelse i 1. division i næste sæson. Men klubben kan også komme til at spille europæisk gruppespil.

- Det vil være et skægt scenarie, siger sportsdirektør Esben Hansen.

Vinder sønderjyderne pokalturneringen, vil de nemlig være sikker på en billet til Conference League, og de har sågar mulighed for at komme i Europa League.

Det er en konsekvens af det puslespil, der er lagt, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har udelukket russiske klubber i næste sæson.

SønderjyskE, der i Superligaen mildest talt er nedrykningstruet, er en af de klubber, der endnu kan vinde pokalturneringen.

Torsdag spiller klubben returkamp i semifinalen mod OB. Sønderjyderne er bagud 1-2, men Esben Hansen tror på avancement, og det har ikke ligefrem gjort situationen værre, at der nu er et europæisk gruppespil i puljen.

- I det omfang, der var brug for det, er det bare ekstra motivation. Det er en fantastisk mulighed på en kedelig baggrund, siger Esben Hansen.

Sportsdirektøren er lige nu ved at sætte næste sæsons trup sammen. Han ved imidlertid ikke, om SønderjyskE spiller i Superligaen eller 1. division, og det kan hæmme ham.

Det bekymrer han sig dog ikke synderligt om, men et europæisk gruppespil vil lune i spillerforhandlingerne - og i pengekassen. Deltagelse i Conference League giver således indtægter i størrelsesordenen 30-40 millioner kroner.

- I regnskabsmæssig forstand vil det selvfølgelig hjælpe på årsresultatet. Samtidig har man en anden tiltrækningskraft i forhold til spillere, hvis man kan tilbyde europæisk fodbold.

- Det vil hjælpe os enormt meget i en situation, hvor der er risiko for, at vi skal spille i 1. division, siger Esben Hansen.

Hvis SønderjyskE skal have fingre i pokalen, skal klubben dog først nedlægge OB, som fører 2-1 inden returopgøret i Odense. Med forårets øvrige møder med OB og 3-0-sejren over Vejle Boldklub i weekenden i baghovedet er Esben Hansen dog optimist.

- Vi har spillet tre kampe mod OB i foråret, og hvis jeg skal sige det på en konservativ måde, så har vi været meget, meget uheldige med to uafgjorte kampe og et nederlag.

- Det har ikke været repræsentativt for de kampe, vi har spillet mod dem.

- Samtidig mener jeg, at sejren over Vejle er et meget retvisende udtryk for, hvor vi er spillemæssigt. Jeg siger ikke, vi vinder med 3-0 hver gang, men resultatet er mere retvisende for vores niveau end alle de nederlag, vi har fået i foråret, siger han.

I Superligaen er SønderjyskE otte point fra overlevelse med fire kampe tilbage. Fiaskoen er således under opsejling, men graden af fiasko kan altså skrues ned med succes i pokalturneringen.

