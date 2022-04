Kan score 100 millioner på krigen

Den russiske invasion af Ukraine kan indirekte ende med at få kæmpe effekt på dansk fodbold.

I yderste konsekvens garanteres den kommende danske mester indtægter for 100 mio. kr. til efteråret

UEFA valgte nemlig efter invasionen at suspendere alle russiske deltagere i deres turneringer på ubestemt tid.

Som konsekvens fik Rusland ikke mulighed for at spille sig videre i VM-playoff, og Spartak Moskva blev losset ud af Europa League.

Superligaen går mod kulminationen med afviklingen af slutspil de kommende måneder. Fem klubber vil ende med at indløse billetter til Europa.

UEFA’s udelukkelse af russiske deltagere kommer til at få stor betydning i den henseende.

Rusland ligger nummer otte på UEFA’s koefficientliste, hvilket betyder, at de har fem pladser i Europa den kommende sæson – heriblandt en direkte plads i Champions League til mesterholdet.

FCK kan ende med at komme foran i køen til Champions League. Foto: Lars Poulsen

UEFA er ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede nu ved at se på konsekvenserne af en sæson uden russisk deltagelse.

Principperne omkring pladser til Champions League-vindere og Europa League-vindere indikerer, at UEFA vil benytte en tilsvarende model i denne sammenhæng.

I korte træk bliver lavererangerede nationer rykket frem på ranglisten. Kilder bekræfter, at det er den model, som er på bordet til den kommende sæson, såfremt Ruslands udelukkelse opretholdes.

Det vil eksempelvis betyde, at det skotske mesterhold ryger direkte i Champions League.

De ti øverstrangerede nationer er sikret adgang til Champions League, men Skotland har altså som nummer 11 udsigt til at blive tilgodeset, hvis Rusland ikke lukkes ind.

Allerede 31. maj skal listen med alle deltagende klubber i Europa afleveres til UEFA. Midt i juni er den første russiske klub i bowlen til lodtrækning, og midt i juli er de første kampe med russiske hold programsat.

Det er altså en tidshorisont på tre-fire måneder, hvor Ruslands invasion af Ukraine skal forvandles til en drastisk ændret situation.

Om der så blev indgået våbenhvile i morgen, så normaliserer det ikke spændingerne. Sanktioner mod Rusland bliver ikke afblæst med et fingerknips.

Vil det overhovedet være forsvarligt sikkerhedsmæssigt at sende russiske hold rundt for at spille kampe i Europa?

Og kan UEFA gå forrest i en tilbagevenden til tiden før invasionen, hvis resten af verden stadig lægger pres på Rusland?

Kilder med indsigt i UEFA's overvejelser medgiver, at forbundet med stor sandsynlighed bliver nødt til at holde Rusland ude næste sæson, og at UEFA allerede er ved at kigge på mulige scenarier.

Der er yderligere rokader i vente i forbindelse med deltagerlisten til Champions League næste sæson, hvor finalevinderen i Paris udløser en dominoeffekt, så en ekstra nation får en gruppeplads i Champions League – den tilfalder Ukraine.

Den rokade betyder samtidig, at den danske mester træder senere ind i Champions League-kval i playoff-fasen.

Brøndby måtte bøje sig mod Salzburg denne sæson, men scorede 100 mio. kr. på at træde ind i playoff-fasen. Foto: Lars Poulsen

Det betyder en garanteret plads i Europa League og 30 mio. kr. i trøstepræmie, hvis kvalifikation til Champions League glipper. En minimumsindtægt på 100 mio. kr., præcis som Brøndby gjorde det denne sæson.

Det næste spørgsmål bliver så, om de ukrainske hold overhovedet er i stand til at deltage i Europa næste sæson. Spillerne er spredt for alle vinde og flere er sendt i krig for at stoppe russerne.

UEFA vil utvivlsomt gøre alt, de kan, for at Ukraine er en del af turneringerne til efteråret, men det er bestemt ikke sikkert, at det kan lade sig gøre.

Skulle det komme så vidt, får det betydning for den kommende danske pokalvinder, der vil træde senere ind i kvalen til Europa League på playoffniveau.

Det betyder, at en plads i Conference League vil være garanteret. Det var det som Randers FC nød godt af i efteråret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------