Kan udløse coronalavine i Superligaen

Et hul i Superligaen store corona testprogram betyder, at OB og Brøndby kan falde som dominobrikker i en corona-lavine de kommende uger.

Udgangspunktet kommer fra næstbedste række.

Coronaen hærger 1. divisionsklubben Silkeborg IF. Fem i Silkeborg-truppen samt træner Kent Nielsen er smittet med covid-19, og en af spillerne, Pelle Mattsson, var allerede smittet, da han i mandags spillede reserveholdskamp mod AC Horsens.

Først dagen efter kampen fik han besked om, at han var positiv, da han knoklede rundt i nærkontakt med AC Horsens-reserverne. Det betyder, at østjyderne risikerer at sende coronasmittede spillere i kamp søndag i Odense.

Superliga-spillerne bliver godt nok testet en gang om ugen, hvilket skulle dæmme op for større smittespredning på topniveau. AC Horsens-spillerne var igennem testen tirsdag, og her var alle testsvar negative.

Problemet er imidlertid, at det er svært at påvise coronasmitte, i dagene efter det er sket. Udviklingen i Silkeborg giver et meget godt billede på problemstillingen.

Tre spillere blev onsdag orienteret om påvist smitte. Det udløste en ny testomgang i klubben, hvor yderligere tre blev konstateret smittet.

Horsens fik i sidste weekend 1-1 mod FC Nordsjælland. Dagen efter mødte den østjyske klubs reserver Silkeborg, som lige nu er hårdt ramt af corona. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den hurtig spredning i Silkeborg-truppen kan være et udslag af en såkaldt 'superspreder', og er det eksempelvis Pelle Mattsson, kan han have smittet AC Horsens-spillere, men det vil ikke blive afdækket før søndagens kamp mod OB.

Horsens’ assistenttræner, Mads Lyng, siger til Horsens Folkeblad, at man i den østjyske klub er ekstra opmærksomme på coronasymptomer - særligt hos de spillere, der har været tæt på Pelle Mattsson.

- Men i første omgang skal vi ikke gøre noget, siger Mads Lyng til avisen.

Det er kun i tilfælde med smitte i truppen, at der følges op med nye test, som det skete i Silkeborg.

Hvis en Horsens-spiller er blevet smittet af Mattsson uden at udvikle tegn på virus, så har smittebæreren haft mulighed for at sprede smitten videre i truppen, inden den sendes i aktion mod OB.

Så risikerer fynboernes spillere at blive smittet i søndagens kamp, og det er langt fra sikkert, at den ugentlige coronatest først på ugen vil fange det, fordi testen foretages først på ugen - og dermed tæt på det potentielle smittetidspunkt.

Næste weekend kan OB dermed sende smittede spillere i aktion mod Brøndby inden landskamppausen – og så kan den blå-gule trup blive næste dominobrik, der falder.

AC Horsens har p.t. - så vidt vides - ingen coronasmittede i truppen, men Michael Lumb var tidligere i oktober ramt og er først lige vendt tilbage til træningsbanen.

