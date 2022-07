Kanon-kasse reddede Randers

FC Midtjylland vadede i chancer, men formåede ikke at besejre Randers i Superliga-åbneren

Superligaen er tilbage!

Fredag aften blev den nye sæson fløjtet i gang, hvor et feststemt publikum på MCH Arena igen kunne se ulvene i aktion i bestræbelserne på at hente DM-guldet, der i de seneste to sæsoner er endt uden for Herning hos henholdsvis FCK og Brøndby.

Der var chancer nok, især i Midtjyllands favør, men det endte i en pointdeling i Herning til stor skuffelse for det fremmødte publikum.

Op til kampen havde dramaet omkring Pione Sistos situation i klubben fyldt det meste, men i løbet af få minutters spil syntes det at være glemt.

FC Midtjylland er kendt som notorisk dårlige startere i Superligaens første runde, men især de tre forreste - Anders Dreyer, Gustav Isaksen og Edward Chilufya - lagde fra land som lyn og torden.

Hvor skal målene komme fra?

Den lynhurtige fronttrio fik adskillige gange i løbet af det første kvarter kombineret sig gennem Randers-forsvaret, hvor det flere gange så ud til, at midtjyderne ville få en drømmestart på årets Superliga. Men målene udeblev i første halvleg.

De vævre kreatører kom ofte fri inde i feltet på siderne af Randers-forsvaret, men centralt i feltet var der tomt. En løsning på det problem kunne hedde Junior Brumado, men den stærke brasilianer var ude af truppen med en skade. I stedet var det unge Viktor Lind og hjemvendte Sory Kaba, der fik chancen for at bevise deres værd.

Bo Henriksen må have revet sig selv i lokkerne over at se chance på chance blive brændt, hvor især Chilufya sendte nogle særdeles forkølede afslutninger afsted mod Randers-målmand Patrik Carlgren.

Gustav Isaksen scorede Superliga-sæsonens første mål og kan gå et stort år i møde. Foto: Ernst van Norde

Med en kampklar Brumado, er det oplagt, at det er zambianeren, der står for skud.

Og dog. Selvom målene udeblev i første halvleg, var det en fornøjelse at se den forreste trios kombinationsspil, og efter ten minutters spil af anden halvleg fik de endelig knækket koden - ikke mindst takket være en fantastisk hockey-assist fra Evander.

Den fremragende brasilianer servicerede som sædvanligt de forreste. Men hvis dette bliver sommeren, hvor Superligaens måske mest hypede spiller skal prøve nye græsgange, må FC Midtjylland prøve med nye metoder - for det er naivt at tro, at man kan hente en direkte erstatning med så unikke kvaliteter.

En 4-3-3-formation uden Evander vil åbne for, at Dreyer kan indtræde i en lidt dybere rolle på den offensive midtbane og dermed give plads til både Brumado, Isaksen og Chilufya på toppen. Den kombination kunne godt vise sig at være dødbringende.

Klassiske Randers-dyder gav pote

I den anden ende af banen var det imidlertid mere tydeligt, hvem der skulle stå for scoringerne.

Enorme Nicolai Brock-Madsen havde fået chancen fra start til fordel for Stephen Odey, og selvom boksangriberen gjorde et stort stykke arbejde, blev han aldrig rigtigt farlig. Dertil krydret med en velspillende Jakob Ankersen.

Jo jo, Randers kom da også frem til muligheder. For det meste på baggrund af fight, hårdt pres og fejl af FCM-spillerne.

Adam Andersson kunne brage bolden i kassen for øjnene af sin tvillingebror Joel Andersson. Foto: Ernst van Norde

Efter 60 minutters spil kunne debutanten Adam Andersson brage den i kassen - endda for øjnene af brormand Joel Andersson fra modstanderholdet.

Uden den kreative talisman Vito Hammershøy-Mistrati, der har taget turen til rumænsk fodbold, må Randers FC grave dybt efter at finde vej til chancerne.

Det lader til, at træner Thomas Thomasberg har opskriften på det: Stenhårdt arbejde og fight på klassisk Randers-manér.