Kaosfodbold: - Som at lukke køer på græs

Bolden ruller igen i Danmark.

Efter genåbningen har Superliga-klubberne fået grønt lys til at lave holdtræning igen, og det skal udnyttes for at blive klar til kamp om få uger.

AaB-træner Jacob Friis kaldte deres første træning i det nordjyske for 'kaosfodbold', og mandag fulgte flere klubber trop og genåbnede træningsbanen. Med høj intensitet.

Der var noget indespærret energi, der skulle løbes af.

- Der er stor intensitet på, og alle er mega-ivrige. Så får man måske hoved lidt mere med senere, siger Rasmus Nicolaisen, der startede i midterforsvaret for FCM, da de senest var i kamp mod Randers for over to måneder siden.

- Fodbold er en kontaktsport, og nu har vi fået lov at gå til stålet igen.

Har I kunnet styre det?

- Det er gået rigtig godt. Det er som at lukke køer på græs igen. Der bliver gået til den, som der skal, og der er rigtig god stemning.

- Nu er der lys for enden af tunnellen, og der er kun en vej: Vi skal blive klar til at spille de sidste kampe.

Førerholdet FCM fører - hvis man skulle have glemt det - Superligaen med 12 point ned til FC København, og selvom det var rart at komme på græs, så er det stadig slutmålet, der er fokus for midtjyderne.

Overrasket over niveauet

Hos AGF blev der også åbnet for ballet, og ligesom ligaens førerhold skete det med live-streaming af træningen, så de fodbold-udsultede fans kunne få bare lidt at leve af.

Topscorer Patrick Mortensen var positivt overrasket over, hvor godt det gik til træningen.

- Jeg var faktisk overrasket over niveauet og tempoet. Jeg kunne egentlig ikke se forskel på i dag og så for to måneder siden. Det vidner om at folk har holdt sig godt i gang.

- Det var sindssygt dejligt at se alle igen. Man har jo kun lige set hinanden i små glimt.

- Vi har fandeme arbejdet hårdt. Også hårdere end vi ville gøre i en almindelig opstart, så vi står rigtig godt rustet til den her afslutning på sæsonen, siger angriberen fra bronze-bejlerne.

Det var dog ikke helt, som det plejer, for spillerne skulle klæde om hjemmefra og tage deres frokost med hjem i en lille boks.

Den altoverskyggende følelse ved at være tilbage er dog ikke tik at tage fejl af.

- Det er mega-lækkert. Det skal jeg ikke lægge skjul på, siger en glad Mortensen.

Sådan sparkes Superligaen i gang igen: Se programmet for de resterende runder af grundspillet herunder: Runde 21 (udsat kamp): Torsdag 28. maj klokken 19: AGF-Randers. Runde 25: Fredag 29. maj klokken 19: Silkeborg-FC Nordsjælland.

Søndag 31. maj klokken 18: Esbjerg-AaB.

Mandag 1. juni klokken 14: Randers-Hobro.

Mandag 1. juni klokken 16: FC Midtjylland-Horsens.

Mandag 1. juni klokken 18: Lyngby-FCK.

Mandag 1. juni klokken 20: AGF-OB.

Tirsdag 2. juni klokken 19: Brøndby-SønderjyskE. Runde 26: Sidste runde i grundspillet, her spilles alle kampe samtidig søndag 7. juni klokken 17: FCK-Randers.

SønderjyskE-Silkeborg.

AaB-AGF.

OB-Esbjerg.

Horsens-Brøndby.

FC Nordsjælland-FC Midtjylland.

Hobro-Lyngby. Kampprogrammet til slutspilles forventes at komme i starten af juni. Kilder: Divisionsforeningen, Ritzau, m.fl.

