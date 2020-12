Kasper og Tor skaffede 60.000 kr. til et godt formål

To Brøndby-fans samlede fodbolddanmark i december og indsamlede et flot beløb til et godt formål

Danske fodboldfans har flere gange bevist, at de har hjertet på det helt rette sted, når det kommer til donationer til godtgørende formål.

Blandt andet da AaB-fan Jesper Simoni m.fl. donerede godt og vel 100.000 kr. til børnecancerfonden.

Nu har to Brøndby-fans vist sig fra deres initiativrige og løbevillige side og indsamlet godt og vel 60.000 kr. til Børns Vilkår.

Idéen var simpel for de to Brøndby-fans Kasper Pedersbæk og Tor Scavenius. Det skulle være et projekt, hvor de ville løbe penge ind til udsatte børn. For hver kilometer de to løb, opfordrede de deres store netværk på Twitter til at donere 1 kr. til Børns Vilkår.

- Qua mit arbejde med udsatte unge, så har jeg med mine egne øjne set, at den nye hverdag med corona ikke været den nemmeste af navigere i. Det kan være særligt hårdt for de børn og unge, hvis forældre ikke har resurser og overskud til at give deres børn gode vilkår, siger Kasper Pedersbæk til Ekstra Bladet og uddyber.

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo

- Jeg er selv aktiv løber, og jeg havde set min medfan Tor lave et projekt for sjov, der gik viralt på Twitter. Det tænkte jeg, at jeg kunne bruge i denne sammenhæng. Så jeg 'udfordrede' Tor til en løbeduel, og så var idéen, at vores netværk på Twitter skulle støtte op.

- Tor var dog ikke sikker på, at han overhovedet kunne løbe fire kilometer sammenhængende, da vi startede. Det endte med, at han løb 15 kilometer sammenhængende til slut, hvilket er fantastisk flot.

- I dagene fra 27. november til 20. december kom jeg op på 170 km. mens Tor løb 85 km. Så det blev til 60.000 kr. sammenlagt, fortæller Kasper Pedersbæk.

De to fodboldfans havde som mål at indsamle mellem 5.000 og 10.000 kr., men det gik som bekendt langt over forventning.

Ifølge Kasper Pedersbæk, så er det fordi, hele fodbolddanmark valgte at støtte op om deres 'beskedne' projekt.

- Vi har jo kun haft vores Twitter-profiler og så vores netværk i fodbolddanmark, så vi er meget overraskede og taknemmelige over støtten.

- Vi har vores tilhørsforhold i Brøndby, så der startede vi selvfølgelig. Klubben donerede lynhurtigt to match worn herretrøjer og en dametrøje, ligesom Nanna Christiansen smed en landsholdstrøje i puljen. Derudover smed Jan Bech Andersen 5.000 kr. i kassen, og så var vi ligesom i gang.

- Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det altså har været et landsdækkende projekt. Vi havde lidt svært ved at skaffe en match worn trøje fra Sønderjyske, men pludselig reagerede Glen Riddersholm på Twitter, og så havde vi en ti minutter senere.

- Samtlige Superliga-klubber har bidraget og fans på tværs af klubfarver har støttet op, fortæller Kasper Pedersbæk.

Reglen omkring klubtrøjerne blev, at der skulle doneres 1 kr. pr. løbne km. som minimum, så var man med i lodtrækningen om en klubtrøje.

I skrivende stund er der stadig en match worn trøje fra Randers og Horsens, som ikke fik en ejer, så hvis der er en fan af en af de to klubber, så kan de stadig skynde sig og donere og 'få' en trøje.

Alle andre kan ligeledes stadig nå at smide en et beløb efter projektet, der først lukker endeligt ned i det nye år

Støt projektet Du kan stadig støtte Kasper Pedersbæk og Tor Scavenius' projekt til fordel for Børns Vilkår på Mobilepay: Mobilepay box 3: 4319YQ Mobilepay box 2: 9013YA

Jagter Brøndby-komet: Her er prisen

Ekstra julegave til Superliga-klubs fans

Vanvittigt tæt kapløb