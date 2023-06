Kastede kanonslag på banen: Nu er han løsladt

En regulær skandale fandt sted under playoffkampen mellem Viborg og FC Midtjylland, da et kanonslag landede tæt på Jonas Lössl og sendte keeperen i græsset. Se situationen lige her.

Den Viborg-fan, der under fredagens kamp mod FC Midtjylland kastede kanonslag ind på banen, er blevet løsladt efter et grundlovsforhør

Han slipper for at ryge i brummen.

I hvert fald for nu.

En 39-årig mand, som lørdag formiddag er blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Herning, efter at have kastet med kanonslag under fredagens kamp mellem Viborg FF og FC Midtjylland, er blevet løsladt.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Manden er dog stadig sigtet i sagen for at have kastet to kanonslag ind på banen mod FCM's keeper, Jonas Lössl.

- Vi skulle have en vurdering på, om det var muligt at få ham varetægtsfængslet, men det mente dommeren ikke nu.

- Der sagtens komme en fængsling senere, og det ender sandsynligvis også i en tiltale, hvorefter han så vil blive indkaldt til retten, uddyber vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, over for Ekstra Bladet.

Flemming Hother, der er senioranklager i sagen, gør os lidt klogere.

- Vi holder fast i sigtelsen om, at han har kastet to kanonslag ind på banen. Det her udfald betyder blot, at han ikke bliver varetægtsfænglset, men han vil stadig blive tiltalt og der vil være en straffesag, siger han til Ekstra Bladet.

Det første kanonslag landede tæt på målmanden, mens det andet kanonslag medførte, at dommeren blev nødt til at afbryde opgøret, da der kun resterede et minut af overtiden.

Spillerne blev sendt i omklædningsrummet, og under afbrydelsen udbrød der interne slåskampe på Viborgs fanafsnit.

Tidligere lørdag bekræftede Flemming Hother, at manden er sigtet efter straffelovens paragraf 252, som handler om at udsætte andre for nærliggende fare.

Men i grundlovsforhøret fandt en dommer altså ikke grundlag for varetægtsfængsling.

Viborg tog også stor afstand til hændelsen, der efter kampen overskyggede det sportslige.

- Det vil selvfølgelig få alvorlige konsekvenser for vedkommende, der kastede de to kanonslag. Vi er meget kede af det på flertallets vegne, oplyser klubben på sin hjemmeside.

FC Midtjylland vandt kampen med 1-0 og er derfor i spil til en plads i Conference League.