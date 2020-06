Katastrofe: Fik sejren foræret

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Glen Riddersholm og Sønderjyske kan sende en tak til Silkeborgs berygtede defensiv. For sønderjydernes sejrsmål denne lørdag var en ren foræring.

Syv minutter før tid blev en ballonbold slået ind over byen på et hjørnespark, og ved bagerste stolpe stod indskiftede Christian 'Greko' Jakobsen helt blank og kunne ugeneret heade tre livsvigtige point ind på kontoen i Haderslev i den giftige nedrykningsduel.

Bolden var ellers lang tid undervejs, men ingen gad dække Greko op ved bagstolpen. DERFOR er Silkeborg 1. divisionshold næste sæson, og sønderjyderne kan nu puste ud frem mod klubbens historiske pokalfinale på onsdag...

Silkeborg var ellers fint med i opgøret, selv om sønderjyderne indledte med at trykke de allerede nedrykkede gæster i bund – noget der mindede om power play på disse kanter.

Sprællemanden i SIF-målet, Rafael Romo, fik dog i vanlig flagrende stil afværget stort og småt, og langsomt kom Silkeborg på bølgelængde.

Udeholdet var ellers tydeligt handicappet af at måtte undvære anfører og midtbanegeneral Mads Emil Madsen, der er i færd med at blive enig med sin nye, østrigske klub om de personlige kontraktforhold til den kommende sæson. Derfor havde Silkeborg valgt at undlade Mads Emil Madsen fra truppen.

Arvtageren, Mark Brik, virkede noget rusten og usikker på bolden, hvilket gjorde, at Sønderjyske kunne bevare trykket højt, ligesom Silkeborg havde svært ved for alvor at sætte spillet, hvor det gør ondt. Skidt kamp af det tidligere stortalent fra Esbjerg...

Første halvleg var langt fra nogen chance-bonanza, men begge mandskaber satsede kompromisløst i offensiven. Sønderjyske fordi tre point var en bydende nødvendighed i kampen mod nedrykning – Silkeborg fordi de ikke har mere at tabe i det store billede.

Anden akt blev en mere forkrampet affære, hvor det ikke var til at se, at Sønderjyske virkelig kunne bruge en sejr for at holde Lyngby bag sig i puljen.

Men det sidste kvarter satsede Glen Riddersholm butikken ved at pille stabiliseringsspiller Victor Mpindi ud og sætte Artem Dovbyk ind som makker til Anders K. Jacobsen i front.

Men det blev altså en gave fra Silkeborgs defensiv, der blev udslagsgivende - som så ofte før denne sæson...

