Katastrofe for FCK: Lazio overvejer at trække sig

Man skal passe på med at gøre chefen sur, og nu kan det få store konsekvenser for Denis Vavro og indirekte FC København, at den slovakiske midtstopper fredag sendte noget af en bredside af sted mod Lazio.

Denis Vavro bedyrede i et interview, at han hader Lazio, og selv om han kort efter lagde sig fladt ned og kom med en uforbeholden undskyldning, har forsvarsspilleren ikke overraskende gjort Lazio-fansene rasende.

Og de er ikke alene med den følelse.

En række italienske medier - herunder Calcionews24, Cittaceleste og LazioNews24 - citerer Corriere dello Sport for, at Lazios præsident Claudio Lotito, er så vred på Denis Vavro, at han seriøst overvejer at afbryde de igangværende forhandlinger med FC København og dermed spænde ben for slovakkens drømmeskifte til Danmark.

Denis Vavro har ingen fremtid i Lazio, men Lotito overvejer at sende et klart signal til omverdenen om, hvordan man i hvert fald ikke skal opføre sig, når man stadig er på kontrakt i den italienske hovedstadsklub.

Præsidenten er angiveligt klar til at kalde Vavro tilbage til Rom, men ikke registrere ham på førsteholdet. Han kan med andre ord få lov til at sejle i sin egen sø.

Det store spørgsmål er nu, om Claudio Lotito gør alvor af sine trusler, eller om de millioner, han kan tjene på at sælge Denis Vavro til FC Købenahvn, trods alt vejer tungere.

Denis Vavro udtalte tidligere på ugen til BT, at han håbede, at en aftale mellem Lazio og FC København ville være på plads senest lørdag. Det er der lige nu ikke ret meget, der tyder på, hvis de italienske skriverier står til troende.

