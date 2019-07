Katastrofestart for Bo: - Han virker mærket

Horsens storskuffede i Superliga-premieren mod FC Nordsjælland, og ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, bør manager Bo Henriksen overveje at smide en af sine kasketter

Bo Henriksens får brug for hele sit arsenal af motivationskunster i de kommende uger.

Hans Horsens-hold fik en elendig start på Superliga-sæsonen og var heldige med bare at tabe 0-3 til FC Nordsjælland.

Kun målmand Michael Lansing kunne være sin indsats bekendt, og havde det ikke været for amerikaneren, var nederlaget blevet langt større.

Horsens spillede som en nedrykker, og selvom sæsonen kun lige er gået i gang, må alarmklokkerne ringe i det østjyske.

For i 2019 har ’Den gule fare’ blot vundet to fodboldkampe, og det ligner bestemt ikke et hold, der er tæt på årets tredje sejr.

- Hold kæft nogle fejl, de laver. Det var graverende, og hvis Lansing ikke havde stået en god kamp, var det endt med 8-0 - og det havde ikke været ufortjent, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting.

Det var, som om de lokale havde lugtet lunten. Kun 1653 tilskuere mødte op til premierekampen i Horsens, og de så intet, der pegede mod bedre tider.

- Bo Henriksen er virkelig sat på prøve. Og når man ser, hvordan han agerer før, under og efter kampene, synes jeg godt, at man kan se, at han virker mærket af situationen.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det skyldes, at han har en ekstra kasket på og skal for meget. Men man kan ikke det hele, så måske skulle han vælge en af delene, siger Stig Tøfting om Horsens-manageren, der både skal træne, sætte hold, sælge og købe spillere…

Horsens havde enorme problemer mod FC Nordsjælland. Foto: Henning Bagger.

Det sidste har han ikke været så heldig med.

Hverken norske Sivert Heltne Nilsen eller Kasper Junker har levet op til indkøbsprisen og blev begge udskiftet efter en pauver indsats mod de unge nordsjællændere.

Junker spillede på kanten, mens færøske Hallur Hansson var placeret i front.

Det har Stig Tøfting svært ved at forstå, men ifølge ’Tøffe’ bør Bo Henriksen først og fremmest se på sin defensiv:

- Der skal sadles om. Det sejlede i bagkæden mod FC Nordsjælland og var sandt for dyden ikke kønt at se på.

- Horsens skal have styr på forsvaret. Det er deres helt store problem. Mikkel Qvist er langsom og ikke til gavn for det hold. Ham ville jeg skifte ud.

I den kommende runde skal Horsens en tur til Silkeborg, der også tabte 0-3 i sæsonens første kamp. Det var dog et forventet nederlag på udebane mod et velspillende Brøndby-hold.

Se alle målene fra Brøndby - Silkeborg her

Bo Henriksens mandskab var ikke ene om at skuffe i premiererunden.

AaB, der også havde et skidt forår, tabte 0-2 til oprykkerne fra Lyngby, men Tøfting er ikke helt så bekymret på deres som på Horsens’ vegne.

- De har en god målmand i Rinne, de har Okore, Abildgaard og Lucas Andersen, så jeg synes, at de trods alt har noget at bygge på.

- De har holdt fast i profilerne, så jeg tror ikke, at de ender helt nede i bunden.

Nordjyderne møder i 2. spillerunde SønderjyskE på hjemmebane.

Se målene fra Lyngby - AAB her

