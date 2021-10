Andreas Cornelius blev trist, da han hørte FC Københavns fyring af Per Wind, som han havde et nært forhold til

Superligaen blev ramt af noget af en bombe, da det i weekenden kom frem, at FC København havde valgt at fyre Team Manager Per Wind.

I forbindelse med tirsdagens landsholdstræning fortalte Andreas Cornelius, om hvad Per Wind havde betydet for den tidligere FCK-stjerne.

- Han har været der al den tid, jeg har været der både som ungdomsspiller og seniorspiller. Han har altid taget sig godt af mig. Jeg har haft et godt forhold til ham.

Per Wind var i FC København under hele Andreas Cornelius tid i klubben. Foto: Lars Poulsen

Derfor var det også en kedelig nyhed for landsholdsangriberen, da han hørte, at FCK havde fyret 66-årige Wind.

- Jeg er selvfølgelig ked af at høre det. Jeg ønsker ham alt det bedste fremover.

- Jeg er sikker på, at hvis han vil, så skal han nok finde på et eller andet at lave, men det er selvfølgelig trist for mange og især for ham, lød det fra Andreas Cornelius

Til søndagens Superliga-kamp i Parken gav FCK-fansene Per Wind store klapsalver og sang flere slagsange for holdlederen

I sommerens transfervindue skiftede Andreas Cornelius Italien ud med Tyrkiet, hvor den tidligere Superliga-topscorer nu optræder for Trabzonspor.

Her har Cornelius fundet målstøvlerne frem igen, hvor det indtil videre er blevet til fire mål i ni kampe for den tyrkiske klub.