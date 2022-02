Kig i bakspejlet: AGF kommer!

Bundsolide og succesfulde Randers FC skal til at kigge sig over skulderen.

Det er faktum efter forårspremieren i Superligaen, hvor Thomas Thomasbergs tropper langt fra lignede en sikker deltager i mesterskabsspillet.

Efter en sløv og skuffende indsats mod velspillende Viborg må Randers indstille bakspejlet og fokusere på ’lillebror’ fra Aarhus, der kommer fræsende i stærk medvind fra de britiske øer…

Efter afklapsningen i Leicester udtalte anfører Vito Mistrati, at holdet var blevet ’ramt’ af at halse efter en langt overlegen modstander i 90 minutter.

Randrusianerne var mandag aften ikke kommet sig oven på Europa-oplevelsen endnu.

Younes Bakiz og Tobias Bech skilte Randers ad. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tobias Bech og Younes Bakiz skilte kronjyderne ad på kanterne, og man skulle næsten tro, det var Harvey Barnes og Ademola Lookman, som Randers-backsene stod over for på ny. Det var såmænd bare genboerne fra Viborg.

Bech og Bakiz var hovedrolleindehavere ved 1-0-målet, hvor Tobias Bechs gennembrudskraft var afgørende. Afslutningen var til gengæld en blød en af slagsen, men helten fra King Power Stadium i torsdags, Patrik Carlgren, tjattede bolden direkte ud i fødderne på Younes Bakiz, der bankede oprykkerne foran.

Problemerne fortsatte med at tårne sig op for Carlgren og Randers. Svenskeren blev efter et lille kvarter ramt af et riv i baglåret eller ballen, og keeperen humpede rundt som en anden Jack Wilshere i resten af første halvleg. Han blev dog på banen…

Patrik Carlgren var i problemer mandag aften i Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Måske er det ikke det værste i verden, at Randers’ Conference League-eventyr slutter på torsdag. Det har været imponerende og sjovt, men hvis top-seks skal sikres, så er der brug for A-kæden hver gang. Særligt når Simon Tibbling og Nicolai Brock-Madsen er så langt fra fordums styrke, som tilfældet er.

Viborg var derimod forrygende gode i deres forårspremiere. Man skulle ikke tro, viborgenserne har skiftet træner tre gange inden for et års penge, og måske er transitionen fra Friis til Friis ikke særlig stor.

Klubbens kit manager har i hvert fald sparet nyt tryk på træningsdragten…

Uanset hvad, så er det fantastisk at se Jacob Friis tilbage på trænerbænken i Superligaen. Så vi må håbe, at Lars Friis også snart får lov til at komme frem i dagslys igen og sætte kurs mod Aalborg. Men det bestemmer AaB jo selv…

Jacob Friis er tilbage i Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rent taktisk er der ikke langt fra Lars til Jacob. Selv om Lars Friis nusser papirer i kælderen under Domkirken, eller hvad han nu laver i Viborg, så er hans stil og stilen fra Jacob Neestrup lige til at føre videre.

Det passer Jacob Friis godt med et aggressivt pres på modstanderen. Randers havde i hvert fald svært ved at håndtere det. Stor cadeau til Jesper Fredberg og resten af det setup i Viborg, der står for rekrutteringen.

I hvert fald på trænersiden. Men på angriberpositionen har Viborg en udfordring. Sebastian Grønning blev i vinterpausen solgt til Sydkorea, og den pågåenhed og målfarlighed kommer oprykkerne til at mangle i foråret.

Erstatningen Marokhy Ndione fra Elfsborg er åbenbart i så ringe fysisk forfatning, at angriberen end ikke var i truppen i Randers… Ikke imponerende, og svensk-senegaleseren kom altså til klubben midt i januar.

Jay-Roy Groot kunne ikke snyde Patrik Carlgren mandag aften. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Jay-Roy Groot fik derfor chancen, og hollænderen har alle spidskompetencer med fysik og fart. Men hold nu fast, hvor bliver der truffet mange dårlige beslutninger af angriberen. Særligt, når han er på skudhold.

Heldigvis for Viborg bliver der tid til at arbejde med det i foråret, for i nedrykningsfare kommer man ikke.