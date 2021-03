Kjempe klasse: 16-årig komet blev helten

Han var på træningsophold i Ajax, PSV, Liverpool, Tottenham, Juventus, Bayern München og Villarreal, men valgte FC Nordsjælland.

Og det var de glade for i Farum denne søndag, hvor den kun 16-årige nordmand, Andreas Rædergård Schjelderup nordmand viste høj, høj klasse som dobbelt målscorer, da værterne sendte SønderjyskE hjem med et nederlag på 2-1.

Et resultat, der betyder, at de to hold byttede plads, at SønderjyskE må kigge langt efter slutspillet, og at FC Nordsjælland for tredje gang på fem år sikrer netop den status på sidste spilledag.

brahim Sadiq og Andreas Schjelderup jubler efter nordmandens første scoring. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Første gyldne glimt kom i det 20. minut, hvor Schjelderup blev sendt dybt, stoppede op, rullede bolden bag om støttebenet, satte et par modstandere og med største selvfølgelighed sendte bolden i mål via fjerneste stolpe.

Den slags har det med at give selvtillid, og 17 minutter senere endte en lyn-kontra fra hjemmeholdet igen for hans boldbegavede fødder i sønderjydernes felt. Denne gang sagde han farvel til tre modstandere på stribe, mens han gik på tværs af feltet, før han havde tid og overskud til at placere bolden.

Kjempe klasse af den purunge mand, der forleden sparkede sit første mål ind for FCN direkte på frispark mod Lyngby.

Den gode pauseføring skulle give ro, men den holdt kun et kvarter. Så var Mads Døhr Thychosen uheldig i eget felt, da han kom til at styre et hårdt indlæg fra Haji Wright i nettet.

En reducering, der selvsagt bragte noget uro i de rødklædte geledder, mens de sortklædte gæster selvsagt fandt ny gejst og stormede fremad.

Emil Holm fik en kæmpe chance, og Magnus Kofod en friløber mod et målmandsløst mål, men helten var og blev norsk og bare 16 år.

