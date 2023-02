Klage afvist: Profil får to dage i skyggen

FC Nordsjællands appel af Adamo Nagalos andet gule kort i Superliga-kampen mod Lyngby Boldklub i søndags er blevet afvist, skriver sn.dk.

Dermed står det klart, at den 20-årige midtstopper skal afsone to spilledages karantæne - det bliver i FC Nordsjællands kommende opgør mod OB og Silkeborg IF.

Adamo Nagalo modtog sit andet gule kort i kampen mod Lyngby for en batalje med hjemmeholdets assisterende træner Mikkel Beckmann, og i FCN-lejren finder man det stærkt kritisabelt, at midtstopperen fra Elfenbenskysten nu ryger i karantæne i to kampe.

- Vi mener oprigtigt ikke, at han skulle have haft det gule kort, så derfor sendte vi en appel. Og så er der noget principielt i det. For vi mener ikke, at vi kan leve med, at vores spillere oplever det, som de gjorde på Lyngby Stadion.

- Det er ikke gunstigt for nogen i dansk fodbold, at det kan ske, siger cheftræner Johannes Hoff Thorup til sn.dk.

Du kan se episoden i videoen i toppen af denne artikel.

Mikkel Beckmann erkendte efter kampen, at hans passage med Nagalo ikke er et øjeblik, han er stolt af.

- Det var selvfølgelig ikke mit fineste øjeblik. Det skal jeg være den første til at sige. Jeg er selvfølgelig ked af, at det skete.

- Jeg oplevede, at der kom en ekstremt voldsom tackling, og det reagerede jeg på, men jeg skulle naturligvis have holdt hovedet koldt, sagde Lyngby-assistenten.

Det koster 25.000 kroner at sende en appel til fodboldens disciplinærinstans. De penge får man retur, hvis der gives medhold i klagen, mens de er tabte, hvis der ikke gør. FC Nordsjælland har dermed mistet 25.000 kroner.