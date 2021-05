Klapper hesten: Skal nok lære lidt mere først

Et par spektakulære indhop med indlagt demonstration af høj topfart med bolden, er ikke det værste afsæt til et transfervindue.

Og er man som 19-årig angrebskanon også på vej til en U21-slutrunde, der normalt tiltrækker en sværm af agenter, kan det hele måske også gå op i en højere prisklasse for en salgsklar arbejdsgiver.

Men Mohamed Daramy står ikke umiddelbart klar på transfer-trappen.

- Jeg tænker ikke så meget over det. Lige nu er jeg FC København-spiller og rigtig glad for at være her. Jeg har sindssygt gode holdkammerater og andre gode folk omkring mig, så lige nu tænker jeg ikke på det.

- Jeg skal vel også slå rigtigt igennem her og vise, hvorfor jeg skal spille hver gang, for på den måde at vise, at jeg er klar til at tage et skridt videre.

Beder man ham beskrive sine spidskompetencer, nævner han selvsagt sin fart.

- Men min teknik en mod en, er nok mit speciale, siger Daramy, der med sin sene træffer i 4-2 sejren over FC Midtjylland viste netop den side frem.

Omvendt ved han også, at der stadig er meget at lære.

- Jeg skal blive skarpere på den sidste tredjedel af banen og få noget mere slutprodukt på situationerne. Det er gået bedre med det i de seneste to kampe, så det skal nok komme.

- Det kan enten handle om at løbe de rigtige steder hen til en aflevering eller selv bringe mig i situationer, hvor jeg kan sætte en mand af og afslutte. Og gøre det uden at stresse i situationen.

I truppen og trænerstaben søger han selvfølgelig lektiehjælp.

- Jeg taler meget med Rasmus Falk (der i øvrigt storroser Daramys potentiale) men ellers har jeg jo Jacob Neestrup (assistenttræner, red.), der også havde mig her som ungdomsspiller. Han kender mig rigtig godt og fortæller mig, hvad jeg skal bygge på. Han har hjulpet mig rigtig meget.

Onsdag aften kickstartede han festen i Parken med sin sene scoring til 4-2.

- Det var selvfølgelig et rigtigt stort øjeblik, ikke alene for mig men for hele holdet og for fansene. Det er længe siden, vi har slået Midtjylland, og det betød rigtig meget for os at gøre det i Parken med den stemning. Vi kunne virkelig mærke, at det var vores aften.

- Jeg føler også selv, at jeg er inde i en god stime. Jeg er rigtig glad for at kunne hjælpe holdet med det, jeg er bedst til, i denne periode. Nu har vi en stor finale tilbage på mandag, siger Mohamed Daramy om kampen i Randers.