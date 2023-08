Klapper i om forsvarsstjerne: - Sådan er det

Jacob Neestrup var ikke meget for at forholde sig til, hvorfor Denis Vavro ikke var med i truppen mod Hvidovre

FC København er godt i gang med at bygge et slagkraftigt mandskab op.

Stjernestøv mangler der ikke i løveburet, men alligevel er der lidt revner i lakken, når det kommer til den på papiret stærkeste opstilling i de her dage.

Fredag aften var forsvarsprofilen Denis Vavro eksempelvis ikke en del af Jacob Neestrups trup til kampen mod Hvidovre, hvor Elias Achouri også udgik med en skade.

Senest blev slovakken pillet ud i pausen, da FCK endte med at slå Sparta Prag i Champions League-kvalifikationen.

Efterfølgende lignede han en mand i smerter, men Neestrup kunne ikke gøre pressen meget klogere oven på 2-0-sejren på den københavnske vestegn.

- Hvad er status på Vavro?

- I forhold til?

- Han var ikke i truppen?

- Ja, han var ikke i truppen.

- Hvorfor?

- Fordi vi spiller mange kampe.

- Vi sætter det bedste hold. Den opstilling, vi stillede i dag, var den, der gav os bedst mulighed for at vinde og samtidig docere nogle spillere, sagde cheftræneren.

Kæresten udsat for tilråb

Denis Vavros kæreste - den tjekkiske mediepersonlighed Šárka Peková - har fortalt, at hun blev udsat for chikane, da FCK gæstede Letna Stadium i Prag i tirsdags.

Men om det var det, der havde påvirket ham, vil Neestrup heller ikke gå ind i.

Selv strøg Vavro uden om journalisterne, hvilket også er normalt, når man ikke har spillet.

- Uanset om du hedder Vavro, Falk eller Achouri, så er det sådan i fodbold, at du nogle gange bliver taget ud, og nogle gange starter du inde.

- Sådan er det, tilføjede FCK-cheftræneren.

Theo Sander vikarierede desuden for Kamil Grabara og stod en brandkamp, men Neestrup forventer den stærke polak tilbage mellem stængerne, når de polske mestre fra Raków Częstochowa venter på tirsdag i den første af to afgørende kampe om at komme i Champions League-gruppespillet.

Fans ingen adgang

Og til netop det opgør, som altså kan ende med at give en billet til det sjette gruppespil i det fineste europæiske selskab i FCK's historie, må de københavnske fans ikke befinde sig på lægterne.

FCK er nemlig blevet straffet, fordi en person kastede pyroteknik ind på banen nede i Prag, og i forvejen havde københavnerne en sag hængende over hovedet fra seneste gruppespil.

Det ærgrer naturligvis chefen.

- De tæt på 1000 tilskuere, der tog med til Prag, kunne vi føle og mærke, og det giver os ekstra energi. Det gør det under opvarmningen, og når kampen spilles.

- Så nej, det er overhovedet ikke ligegyldigt.

- Det er noget, jeg er rigtig ked af, og noget jeg er rigtig ærgerlig over. Det ved jeg, at der er mange andre københavnere, der er.