Klar med millioner: Opsigtsvækkende retur spøger

Randers FC er i fuld gang med at se på forstærkninger før efterårets europæiske eventyr. Brøndbys tidligere midtbanespiller, Simon Tibbling, kan være på vej tilbage til Danmark fra Holland.

Randers FC har ikke tænkt sig at vente længere end højst nødvendigt på at sætte gevinsten fra pokaltriumfen i spil.

Kronjyderne har nemlig nu en fordel i at have vished for den gevinst på omkring 30 mio. kr., som pokalsejren udløste.

Randers FC vandt pokalfinalen overbevisende og sikrede sig en kæmpe milliongevinst, som nu sender klubben på spillerindkøb. Foto: Lars Poulsen

Det betyder, at sportschef Søren Pedersen kan gå tidligt i aktion sammenlignet med mange andre klubber over hele Europa, som ikke engang ved, om det lykkes at nå de lukrative gruppespil.

Randers FC er som minimum garanteret deltagelse i gruppefasen i den nyoprettede Conference League, mens Europa League også er en mulighed.

Søren Pedersen lovede at hente stærke navne efter pokalfinalen

Simon Tibbling er et varmt navn i Randers FC. Foto: Lars Poulsen

Kronjyderne sigter højt og har kastet kærligheden mod en spiller, som Brøndby-tilhængerne kender til på både godt og ondt.

Simon Tibbling indledte tiden i blåt og gult ved at blive matchvinder mod FCK.

Den entré blev imidlertid ikke karakteristisk for tiden på Vestegnen, og Simon Tibbling var primært reserve sidste sæson.

Magtkamp bag succestrænerens farvel til Vejle (PLUS+)

Emmen smed omkring seks mio. kr. på bordet for Tibbling, som dermed vendte retur til Æresdivisionen.

Den svenske midtbanespiller har imidlertid haft det svært i Emmen, der ikke vandt en eneste kamp med svenskeren i startformationen.

Det vendte da Tibbling røg på bænken og klubben reddede sig i nedrykningsplayoff ved mirakuløst at vinde syv af de sidste 12 kampe i sæsonen.