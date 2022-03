Klar melding: Forventer dansk handling

Ekstra Bladet kunne fredag fortælle, at spillere som Anders Dreyer og Oliver Abildgaard for nuværende ikke må spille i Danmark, selv om deres kontrakter med Rubin Kazan i Rusland bliver suspenderet.

Det vil, fordi transfervinduet er smækket i, kræve en regelændring af Divisionsforeningen, som endnu ikke er lavet.

Men hvis det står til Spillerforeningen, skal det ske hurtigst muligt.

- Når særreglerne begrænser hvert land til maksimalt at må tage et bestemt antal spiller ind via den ordning, kalder det på, at flest mulige lande åbner for disse ramte spillere. Det vil være ansvarligt, og kun på den måde bidrager det enkelte land til at løse denne komplicerede situation, siger direktør Michael Sahl til Ekstra Bladet.

Han mener, at Danmark bør støtte op om løsningen fra FIFA, der har gjort det muligt for udenlandske spillere i Rusland at komme midlertidigt ud af kontrakterne.

- Det er en katastrofal situation, vi ser i Ukraine, som Rusland er skyld i. FIFA, FIFPRO og WFL (World League Forum) har taget et ansvar for at hjælpe de udenlandske spillere i de to lande ud. Jeg synes godt, vi kan forvente at Danmark også yder deres lille bidrag her, siger Michael Sahl.

Indtil videre har ingen lande officielt åbnet for, at klubber kan hente spillere fra den russiske liga, nu hvor transfervinduet er lukket, men ifølge Michael Sahl er det et spørgsmål om tid.

- Vi hører at Spanien, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Sverige og Skotland åbner op - i tråd med den ånd som aftalen blev lavet i, siger han.

Ekstra Bladet talte tidligere fredag med Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, hvor han bekræftede, at det vil kræve en regelændring, hvis eksempelvis Anders Dreyer skal spille Superliga i foråret..

Anders Dreyer fik fredag suspenderet sin kontrakt i Rubin Kazan, mens der ikke er nyt om Oliver Abildgaards situation. FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein fortalt tidligere til DR, at man arbejder på at hente Anders Dreyer hjem til FC Midtjylland i et privatfly.