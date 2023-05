Klar melding fra Ståle efter FCK-guld: Det er hans værk

- Som leder og som træner har han løst det på en forbilledlig måde. Det her er Jacobs værk.

Det er kærlige ord, Jacob Neestrup får kastet i nakken af sin norske mentor dagen derpå.

FC Københavns tidligere regent Ståle Solbakken fandt mandag telefonen frem, mens Brøndby var i gang med at sende guldmedaljerne til Østerbro.

Der var et par stykker, der skulle have en hilsen fra Norges nuværende fodboldlandstræner.

- Jeg er meget glad på Jacob og trænerteamets vegne.

- De er unge og lovende trænere, som jeg har kendt i mange, mange år, men der er ingen tvivl om, at der står Neestrup skrevet med fede guldbogstaver over det her mesterskab, fortæller Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

- Det er Neestrup, der formåede at vende det for FCK. Hans indtog har betydet alt. Der har været problemer med skader, han har været tvunget til udskiftning, og han har været igennem en kritisk periode, men han har holdt hovedet koldt, stået imod og vundet de helt rigtige kampe.

De to kender hinanden indgående fra deres fælles fortid i FCK, hvor Neestrup både har fået sin debut og sine samtlige 13 spilleminutter i Superligaen under Solbakken. Han var også i en sæson assistent for nordmanden, inden Neestrup blev cheftræner i Viborg i sommeren 2019.

Neestrup og Ståle i dialog med hinanden i 2019. Foto: Lars Ronbog/Getty Images

Nu kan han i sin første sæson som FCK-cheftræner skrive 'The Double' på cv'et.

En bedrift, Ståle Solbakken har præsteret tre gange i sine to perioder i klubben.

- Er det et billigt mesterskab?

- Du kan med rette sige, at det er et billigt mesterskab med tanke på, at de store klubber i Brøndby og FC Midtjylland er langt, langt væk fra fordums styrke. At det er Nordsjælland, Viborg og til dels AGF, der har skullet kæmpe med om guldet, er jo unaturligt på flere måder, hvilket også viser sig i pointsnittet i toppen.

- Er du overrasket over, hvor hurtigt det er gået for ham?

- Nej, det er jeg ikke, for han har det, der skal til for at levere i en klub som FC København. Empati, temperament, sympati, humor og god fodboldforståelse. Han har lært en del de senere år, hvor han har været i klubbens talentafdeling, senere som assistenttræner og som cheftræner i Viborg og nu FCK. Han er bare en helt igennem god fyr, og jeg tror, han kan drive det meget langt i sin trænergerning.

Kan nå samme højder

Med 625 kampe i spidsen for FCK, et pointsnit på 1,97, otte mesterskaber og fire pokaltitler fra 2006 til 2020 kan nordmanden med rette kalde sig kongen af København.

Og han afviser ikke, at en ny regent nu byder sig til.

- Har Neestrup det, der skal til for at efterlade den samme arv som dig?

- Det kan han bestemt. Han kan sætte sit eget præg i lang, lang tid, men jeg tror også, han vil få hårdere konkurrence i fremtiden i Superligaen, når de øvrige store klubber kommer tilbage for at kæmpe med om mesterskabet. Jacob har formået at få det bedste frem i de unge spillere og løst opgaverne i svære perioder.

- Skal FCK frygte at miste ham i utide til en endnu større klub?

- Jeg tror, Jacob har det godt i FCK. I starten har han nærmest kun kunne vinde, og det har uden tvivl gavnet ham at få noget europæisk erfaring, og den skal han have mere af. Får han det, kan han nå så langt, han vil. Både han og FCK vil få gavn af, at han på et tidspunkt drager ud i verden og vender tilbage igen.

Der resterer en runde af Superligaen. Efter Brøndbys sejr over FCN kan Løverne ikke hentes.

Derfor er der lagt op til en kæmpe guldfest i Parken, når Randers kommer på besøg på søndag.