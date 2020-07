Klar til at dele bøder ud

Politiinspektør i Østjyllands Politi opfordrer til, at fans skal vise ansvar i forbindelse med fejringen af aftenens kamp mellem AGF og OB

Det var langt mere end de tilladte 100 mennesker, der samlede sig på Rådhuspladsen i søndags, da AGF og Brøndby IF mødtes i Aarhus.

Onsdag udsteder Østjyllands Politi derfor en pressemeddelelse, hvor de skriver, at Rådhuspladsen bliver tilføjet som et hotspot i forbindelse med dagens Europa League-dyst mellem AGF og OB.

- Vores oplevelse var, at vores hotspots blev respekteret sidst, men at Rådhuspladsen derfor blev valgt, så mange kunne mødes der i stedet, siger Martin Løye, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Omkring 1000 mennesker var samlet på Rådhuspladsen i Aarhus i søndags i forbindelse med AGF’s kamp mod Brøndby, har politiet vurderet. Og det var svært at håndtere, har de ligeledes indrømmet.

- Folk skal selv tage ansvar. Vi vil gerne trække folk ud af byen, for kombinationen af pyroteknik og en masse mennesker samlet er ikke en god en af slagsen, uddyber Martin Løye.

Glem det, Bo!

At området nu bliver et hotspot ved aftenens kamp, gør, at politiet kan lukke området, hvis forsamlingsforbuddet ikke overholdes.

Hvordan politiet helt konkret skal gøre det, afhænger af situationen, fortæller Martin Løye.

- Vi vurderer det i situationen. Vi kan lave opholdsforbud, og vi kan dele bøder ud. Det er vigtigt, at det forbliver det festlige arrangement, det er, lyder det fra politiinspektøren.

Sidst undlod politiet at anvende magt, da det havde været 'uproportionalt', da der ifølge dem var tale om glade mennesker, der festede, og at der ikke var tegn på ballade.

I forvejen har politikredsen udstedt hotspots ved Ceres Park, Telefonsmøgen/Busgaden, Store Torv, Ingerslev Boulevard og Sct. Pauls Kirkeplads, så der dermed er seks i Aarhus inklusiv den på Rådhuspladsen.

Kampen om Europa

Mens meget også står på spil uden for banen, er der naturligvis også enormt meget at spille for, når AGF og Odense mødes onsdag aften.

De to traditionsrige danske klubber spiller om en plads i Europa League-kvalifikationen næste sæson i et opgør, der afgøres over én kamp.

OB har tilkæmpet sig pladsen ved at vinde gruppespillet, som blev sikret efter to opgør mod AC Horsens. AGF er den automatiske modstander som mesterskabsspillets nummer tre.

