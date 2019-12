Lejesvenden Rezan Corlu ved fortsat ikke, om han får drømmen om at vende tilbage til barndomsklubben Brøndby opfyldt.

I hvert fald vil Lyngby bruge vinterpausen til at overveje, om man ikke skal gøre brug af en option på den 22-årige midtbanespiller.

Det var ellers Brøndby, som brugte nogle millioner kroner på at hente ham tilbage fra Roma for straks efter at leje ham ud til Lyngby.

Den tidligere ungdomslandsholdsspiller scorede igen, da oprykkerne atter en gang drillede AGF og ikke mindst den tidligere Lyngby-træner David Nielsen med 1-1.

Det var femte mål fra hans fod i efteråret, og det har udløst en del spekulationer om hans fremtid.

Oprykkerne synes klar til at snyde Brøndby for den driblestærke spiller.

- Rezan Corlu spiller indtil sommer i Lyngby, fastslår Lyngby-cheftræner Christian Nielsen.

- Samtidigt har vi en option, som vil overveje at gøre brug af.

Foto: Jens Dresling

Det sidste vil i følge Lyngbys direktør Birger Jørgensen ikke ’strande’ på penge.

- Vi vil takket været vores ’sjove’ venner kunne løfte opgaven, siger direktøren.

De kongeblå, som i dagens anledning var forklædt i rødt, har snart glemt, hvornår man sidst har tabt til ’de hviie’.

Det er ikke sket siden maj 2012, og Lyngby er som Randers og til dels Silkeborg blevet til et bump på AGF’s optur.

David Nielsen har som træner fortsat ikke slået Lyngby, siden han løb fra pladsen og blev AGF-træner.

Allerede efter seks minutter hamrede Rezan Corlu bolden i nettet til en overraskende 1-0 føring.

Han erobrede bolden fra Nicolai Poulsen og skød fra kanten af feltet.

Inden pausen havde den tidligere Lyngby-spiller Patrick Mortensen fået udlignet til 1-1 i en kamp med mange tidligere holdkammeraterne involveret.

Et frispark fra en anden tidligere Lyngby-spiller Casper Højer Nielsen fik Thomas Mikkelsen slået op på overliggeren, hvorfra bolden sprang ud til Patrick Mortensen.

- Vi blev alt for febrilske og glemte at spille sammen, siger Patrick Mortensen, som ikke ville bruge den bløde og svampede bane som undskyldning for, at AGF’s sejrsstime med fem i træk inklusiv en pokalsejr over OB blev brudt.

