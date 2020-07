Klar til Europa!

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF er tilbage i Europa efter en nervepirrende 2-1 playoff-sejr over OB hjemme i Aarhus.

Billetten sikret på to knockout-scoringer lige omkring pausen. Føst Bror Blume før hvilet og få minutter efter var det topscorer Patrick Mortensen, der gjorde det til 2-0, da OB smed bolden dybt på egen banehalvdel, så banens bedste, slideren Nicolai Poulsen kunne tackle bolden hen til topscoreren.

Det lignede en tidlig afgørelse på kampen, og det nervøse hjemmepublikum kastede sig ud i 'Europa-tur til 'GF' fra lægterne. Det ville OB'erne imidlertid ikke tillade uden kamp.

Kometen Max Fenger viste sit kolossale potentiale, da han i håblløshedens sund bare nægtede at give op.

Ved midterlinjen nægtede han at give fortabt og fik stort set hele AGF-holdet på nakken for sin kompromisløshed. Få minutter efter var det samme Fenger, der sled sig fri og headede bolden til Kasper Larsen, som kunne reducere til 2-1 med mere end en halv time til at sikre det store comeback.

OB summede om AGF-målet, men De Hvides solide defensiv holdt ud, s OB til sidst måtte gå slukørede fra banen med nederlag - og adskillige knubs.

Allerede efter 90 sekunder fik OB første kajetrækker, da Gift Links trykkede af, og den uforberedte Oliver Lunds ansigt kom til agere bullseye for afslutningen. Rystede Lund måtte modtage behandling i flere minutter, før han overraskende nok meldte sig klar til kamp igen.

Han holdt heroisk ud i en halv time, men da han efter en duel ved sidelinjen endte med at kure ud i AGF's udskiftningsbænk, var der ikke mere at hente og OB blev tvunget til en tidlig udskiftning.

På det tidspunkt burde de dominerende bronzevindere allerede have været i spidsen, da Patrick Mortensen kom fri midt i første halvleg. Oliver Christensen forsøgte hasarderet at finde Troels Kløve midt på egen banehelvdel.

AGF's adelsmærke i denne sæson har været et skarpt genpres, og det fik OB at mærke i den sekvens. Jakob Ankersen tilkæmpede sig kuglen og fandt den helt fri Patrick Mortensen, som overplacerede sin afslutning mod den fremstormende OB-keeper.

Der skulle gå næsten 38 minutter i en ret ensidet første halvleg før OB viste tænder. Jeppe Tverskov slap upåtalt fra med overarmen at tæmme en høj bold i bagkæden. AGF-spilernes appeller udnyttede Jens Jakob Thomasen til at drive bolden frem og hans skud sneg sig akkurat forbi. Fynboernes første afslutning i kampen.

OB havde taget sig tid til at melde sig ind i kampen, men de minutter der fulgte efter Thomasens skud gav an antydning af, at OB ikke kun var kommet til Aarhus for at forære pladsen i Europa League til AGF.

Men AGF hev det store brækjern frem for at genvinde overtaget. Atter lukrerede De Hvide på OB's tilbøjelighed til at føre bolden frem centralt, og da Jeppe Tverskov sløsede med sin pasning var Frederik Tingager langt fremme i presset. Jakob Ankersen samlede kuglen op og fandt den helt fri Bror Blume, der fra kanten af feltet gjorde tingene færdigt til 1-0.

Det mål blev meget rammende for det tætte opgør, hvor AGF havde marginalerne. Og efter fire etmåls-sejre over OB i løbet af sæsonen, så må det siges, at de også er de rette deltagere i Europa League.

