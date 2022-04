Klar til guldbrag: Katastrofen afværget

FC Midtjylland holdt FCK inden for rækkevidde, da ulvene vendte et truende nederlag til sejr takket være Bo Henriksens indskiftninger

Det lignede game, set og match i Superligaens guldkamp.

FC Midtjyllands stjernerække af brasilianere var ved at vælte over hinanden i forsøget på at levere den mindst melodiske sambaforestilling i vindblæste Herning.

Men Bo Henriksen reagerede prompte i pausen og udnyttede det harem af offensive lækkerier, den langhårede højtråber havde til rådighed på bænken mandag aften.

Gustav Isaksen, Edward Chilufya, Pione Sisto, Max Meyer og Vagner Love var alle bænket i ulvenes første kamp i mesterskabsspillet… Voldsomt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pione Sisto 'varmede' bænk i Herning sammen med flere prominente navne. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Bo Henriksen valgte at bringe de to med de mindste CV’er, og det var klogt.

Isaksens og Chilufyas fart og energi knuste Silkeborgs bagkæde, der slet, slet ikke kunne finde fodfæste i anden halvleg.

Dermed fik FC Midtjylland udbytte af den uhørte bredde, som truppen råder over. Men mon ikke, både Isaksen og Chilufya begge finder vej til startformationen i Parken, hvor det egentlige guldbrag skal stå på søndag.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gustav Isaksen kom ind fra bænken og vendte kampen for FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det hjalp i hvert fald gevaldigt, da FCM fik pillet Junior Brumado af banen. Den brasilianske centerforward har ikke fundet forårsniveauet i Herning.

I samme boldgade finder vi mysteriet Marrony. Alle interne meldinger i Midtjylland går på, at Marrony ser skarp ud og er på vej til at indfri det enorme potentiale, man betalte en rekordsum for. Brasilianeren viste det bare ikke på banen. Heller ikke denne gang.

Man var efterhånden begyndt at tvivle på, om Svend GuldGraversen har ramt en åre i Sydamerika, hvis det ikke var for Evanders topniveau.

Midtbanestyrmanden var, ligesom sine øvrige holdkammerater, elendig i første akt, men han spillede sig op og satte trumf på med scoringen til 3-1.

Artiklen fortsætter under billedet..

Evander var igen-igen bedste brasser for FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Silkeborg viste sig endnu en gang fra både sin bedste og værste side dette forår.

Gæsterne skulle lige bruge 10 minutter på at finde fodtøjet på det fæle, fæle græsunderlag, men derefter spillede de sig i perioder igennem FCM-spillerne, som var de træningskegler.

Når det spiller for Silkeborg, så spiller det!

Det samme kan man sige om Nicklas Helenius

Efter 17 minutter var det en Helenius-classic, der bragte gæsterne i front. Helenius lugter mål konstant, og selv om der så lukket ud i feltet, blev spydspidsen ved med at vende sig mod mål.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nicklas Helenius og Silkeborg sad på første halvleg, men de blev most i anden akt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Afslutningen blev rettet af på vej mod mål af Mads Thychosen, og så kunne den tidligere pensionist David Ousted ikke nå at reagere.

En scoring skabt af en sand goal getter, der nu også kan dufte topscorertitlen.

Også fordi han reducerede i den dybe overtid, men det bliver en trøstepræmie for Helenius, for der er kun et midtjysk mandskab, der skal spille med om medaljer dette forår.

Men hvis ikke Bo Henriksen finder formlen fra start i Parken, så kan FCM glemme alt om det fineste metal denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pione Sistos karriere kører ikke på skinner i Herning. Læs mere om den dramatiske dag, da FCK måtte strække gevær og lade Sisto drage til FC Midtjylland.