Klasse-kasse: Tilbage på tronen

En sand perle fra Sory Kaba og en foræring fra Kasper Kusk blev udslagsgivende, da FCM fredag aften slog bovlamme AaB og generobrede førstepladsen i Superligaen.

Tvivl om sejren var der aldrig, og ulvene viste for alvor tænder på det fine græstæppe i Aalborg.

Værterne har fået en svær indledning på foråret med Martí Cifuentes ved roret. Fredag var AaB’ernes adfærd på banens sidste tredjedel igen-igen lige så truende som en flok buddhistiske munke på valium.

Men nordjyderne havde alligevel mulighederne for at bringe sig i front mod mestrene på et par tilfældigheder.

Først fyrede Jacob Rinne et målspark op på midtjydernes banehalvdel efter 12 minutter. Bolden blev forlænget, og vupti, så var Martin Samuelsen fri med Jesper Hansen.

Den norske lejesvend var hårdt presset af Erik Sviatchenko, og afslutningen blev afværget i sikker stil af Jesper Hansen, der igen var foretrukket i ulveburet.

Ti minutter senere var den gal igen. Endnu en lang bold fra Jacob Rinne brød FCM-kæderne til Marcus Hannesbo. Igen var årvågne Erik Sviatchenko dog på plads og fik sin pote på bolden i sidste sekund.

Erik Sviatchenko kom igen i vejen for meget i FCM-forsvaret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland tillod ikke AaB mange chancer i åbent spil, men alligevel må det bekymre, at bolde fra modstanderens keeper kan give to åbne chancer.

Selv om gæsterne sad på flæsket, så var det ikke fordi, Priskes tropper skabte chance på chance. Men mestrene havde styr på kuglen og kom nemt ud af AaB’s sporadiske presspil. Og så slog man til, når det gjaldt.

Efter en lille halv time smed Sisto en svæver i feltet. Rasmus Thelander clearede skidt og lige ud i fødderne på Sory Kaba, der har genvundet styrken efter corona-sygdom. Kaba klappede i hvert fald føringen ind med et slangehug, som Rinnes berøring ikke var stærk nok til at gøre noget ved.

En rigtig frontløber-aktion af guineaneren, der kan blive guld værd for FC Midtjylland dette forår.

Midtjyderne fortsatte ufortrødent deres pres på AaB i anden halvleg, og det første kvarter blev brugt på at sværme omkring Jacob Rinnes mål.

Paulinho og Frank Onyeka havde begge giftige forsøg, men Rinnes redning på Onyekas afslutning var en refleks lige til highlight-pakken.

Med knap 20 minutter igen faldt afgørelsen, da AaB i flere omgange forsømte at cleare bolden fra farezonen. Slutteligt tjattede indskiftede Kasper Kusk bolden lige over i fødderne på Evander, der takkede og krøllede bolden ind fra feltets kant.

Dermed lægger FCM maksimalt pres på de øvrige guldkandidater, mens AaB fortsat er uden forårssejr og balancerer på knockout fra top-seks.

AGFs eneste problem i opløftende vinter

Ekspertens råd: Kig mod vest!

Tordner mod klubben: De ydmyger ham!

Værre end først antaget: - Det er ret voldsomt