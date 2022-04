Klasseforskel: AGF blev udstillet

AGF gav sit publikum tornekrone på og hængte de trofaste fans til tørre på korset i 90 minutter, da AGF’s elendighed skærtorsdag tog turen helt i kælderen.

De Hvi’e skal snart kåres til Superligaens mest skizofrene hold.

Mod Viborgs velsmurte organisation valgte cheftræner David Nielsen at starte med knokleren Nicolai Poulsen sammen med boldvarmeren Jack Wilshere og den dyrt indkøbte flue i en flaske, Mikael Anderson.

Det var lidt som at sidde og se på en lækker rugbrød udstyret med makrel, jordbær og snus. Hver især giver de tre ting mening, men…

Læg dertil et par backs – Anthony D’Alberto og Eric Kahl – der bestemt ikke har stort kørekort i forsvar.

Det gav et totalt dysfunktionelt opspil, hvor selv pasningerne mellem Yann Bisseck og Thomas Kristensen i det centrale forsvar oftest endte med at gå bagud til Jesper Hansen i kassen – eller den lange pedal frem mod Patrick Mortensen.

Mortensen har haft en elendig sæson, som blev indledt med en skade, og nu virker han kraftigt på vej ned ad bakke. Hans parkering i Mads Lauritsens baglomme var heldigvis til helligdagstarif.

Det er muligvis uretfærdigt for Viborg at hæfte sig så entydigt ved AGF’s elendighed. Men oprykkerne indledte kval-spillet som det mest velfungerende mandskab af de seks deltagere.

Og AGF var holdet der i kvalspillet skulle vise, at de mod mere overkommelige hold kunne finde noget struktur der pegede fremad.

Den struktur… Tjah, Nicolai Poulsen spillede smart med lidt håndgestikulationer i starten af anden halvleg… glemte hvor bolden var, og så kunne Viborg indlede det pres, som mundede ud i, at de omsider kunne tage en yderst fortjent føring.

Målet…? Tjah, Jack Wilsheres pres på Younes Bakiz retur mod eget felt var egentlig på plads. Men Champions League-erfaringen fra Emirates rakte åbenbart ikke til at fortsætte løbet.

Så da Younes Bakiz tre sekunder senere fik kuglen igen var Jack vildfaren. Bakiz kunne simpelt lægge kuglen til siden til Jay-Roy Grot og så var Viborg helt retvisende på sejrskurs.

Hvis Jack Wilshere og Nicolai Poulsen stadig er i AGF efter sommerpausen, så giver tingene ingen mening. Jack Wilshere har nu startet for AGF den seneste måned og hvis AGF kan sende Jon Dagur Thorsteinsson på tribunen med blikket mod næste sæson, såeh…

Hvis fornemmelsen var, at AGF trods alt forsøgte at skrabe lidt erfaringer sammen, så blev det efterhånden klart, at det forvirrede udtryk på banen stammer fra bænken.

To gange på fem minutter ændrede David Nielsen formation. Først til tre mand helt fremme og så til et tre-mands forsvar.

Viborg? De fulgte bare deres velsmurte plan mastermindet af sportschef Jesper Fredberg… fortid i AGF.

At Alassana Jatta i slutfasen kunne gøre det til 2-0 var mere end almindeligt retvisende. Denne kamp kunne Viborg have vundet 4-0, hvis de bare havde været lidt skarpe