Klasseforskel i Parken

Tre forskellige målscorere sikrede FCK en komfortabel sejr over Vejle

Der blev lagt pres på FC København, da guldrivalerne fra FC Midtjylland havde vundet 3-1 over Randers.

Men en sikker og overbevisende 3-0 sejr over Vejle bevarer FC København afstanden til FC Midtjylland på seks point.

Det blev en let og enkel dag på kontoret for Jess Thorups mandskab.

For der var i sandhed klasseforskel på de to mandskaber i Parken, hvor 18.941 tilskuere så på.

Jens Stage scorede til 1-0 efter en glimrende tværpasning fra Pep Biel. Foto: Lars Poulsen.

FC København var uden karantæneramte Lukas Lerager. Det gav plads på den defensive midtbane til Pep Biel ved siden af Jens Stage. Og det var netop en tværpasning fra en velspillende Pep Biel, der førte til føringsmålet.

William Bøving headede bolden videre, så Jens Stage var fri til venstre i feltet. Midtbanespilleren tordnede bolden i mål via underkanten af overliggeren uden chance for Vejles lejesvend Sten Grytebust.

Hakon Arnar Harladsson scorede sit første mål for FCK, da han scorede på hovedstød. Foto: Lars Poulsen.

Viktor Kristiansen stod for oplægget og Hakon Arnar Harldsson satte panden på til 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Trafikken var ensrettet før pausen i Parken. Vejle havde intet at byde på.

Den halve time var ikke rundet før bolden igen lå bag Sten Grytebust.

Scoringen var resultatet af et samarbejde mellem to af de unge FCK-talenter. Viktor Kristiansen slog et indlæg fra venstre, Hakon Arnar Haraldsson kontrollerede sit løb og opspring, så han med hovedet kunne dirigere bolden i mål til sin første FCK-scoring.

På sidelinjen stod Vejle-træner Peter Sørensen og så fortvivlet ud. For ham har det helt sikkert handlet om at undgå en gentagelse af 0-6 blamagen for en måned siden til OB.

Efter pausen slap FCK foden fra speederen, gæsterne kom lidt mere med uden at skabe de store chancer.

Jonas Wind cementerede FCK-sejren, da han scorede på straffespark efter Kevin Diks blev nedlagt i feltet. Det var Winds sjette sæsontræffer.

Jonas Wind scorede for sjette gang i denne sæson. Han satte sikkert straffesparket i mål. Foto: Lars Poulsen.

Jonas Wind med knyttede næver efter sin sikre scoring. Foto: Lars Poulsen.

Tirsdag har Jess Thorup været cheftræner ét år i FC København. Pointsnittet som FCK træner i Superligaen er 1,87 for Jess Thorup. På ingen måder prangende i en klub, hvor kun mesterskabet tæller.

Nu venter tre kampe i november før vinterpausen. FCK skal møde: Silkeborg, ude, AGF, hjemme og så slutter de af med en udekamp mod AaB.

