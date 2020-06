Klogt at sige farvel? Fyringer med blandet succes

Snoren var ikke lang for Allan Kuhn i Hobro. Han overtog før sæsonen 2018/19 efter Thomas Thomasberg, men nåede kun at stå i spidsen for klubben i 22 Superliga-kampe.

Efter et point i forårets to første kampe blev Kuhn præsenteret for en fyreseddel.

Foto: Jens Dresling

Hvordan gik det siden? Hobro havde under Kuhn hentet 17 point. Hans afløser, Peter Sørensen, startede med en sejr og pointsnittet blev en smule bedre under ham,

I playoff-spillet slog Hobro først Vejle i en sand gyser (samlet 2-1) og derefter Viborg (3-0) og reddede med nød og næppe livet.

Dommen: Fyring med den ønskede effekt.