Klub bekræfter: Brøndby har budt

Den 19-årige offensivsspiller Oskar Fallenius var i sommer til prøvetræning i Brøndby IF, og noget tyder på, at han efterlod et godt indtryk.

Brøndby har nemlig sendt et bud afsted på den unge angriber, der til dagligt spiller i den svenske klub Brommapojkarna fra den tredjebedste svenske række.

Det bekræfter klubbens sportschef, Peter Kisfaludy.

- Det stemmer, ja. Han var dernede for at træne for fem-seks uger siden, og det gik så godt, at de gerne vil tage det næste skridt. Men der findes også en række Allsvenskan-klubber, som er interesserede i ham, fortæller han til det svenske medie FotbollDirekt.

Oskar Fallenius har ét år tilbage af sin kontrakt, og sportschefen fortæller derfor yderligere, at der er gode chancer for, at den unge offensivsspiller kan forlade klubben til vinter.

Svenskeren har scoret 13 mål i denne sæson forBrommapojkarna.

