Klubbens dyreste nogensinde

Randers FC har i forbindelse med søndagens kamp mod Vejle Boldklub præsenteret fremragende nyt for deres fans.

Klubben køber således Stephen Odey fra KRC Genk og udstyrer ham med en aftale frem til 2024. Det bekræfter sportslig og kommerciel direktør, Søren Pedersen, over for Eurosport 2 i optakten til kampen.

Samtidig kommer direktøren ind på prisen for den målfarlige angriber:

- Det er det dyreste køb i Randers' historie, lyder det fra Søren Pedersen over for Eurosport 2, men han vil ikke ud med den præcis pris:

- Det holder vi internt, men det har ikke været billigt for en klub som Randers FC. Men jeg er rigtig glad for aftalen, så jeg er sikker på, at det er en god investering.

Stephen Odey, der er 23 år, har hidtil haft enorm succes i det kronjyske med hele 11 fuldtræffere på 15 kampe. Han er desuden netop blevet kåret som månedens spiller i Superligaen for oktober.

Du kan følge Randers' kamp mod Vejle og resten af søndagens Superliga-kampe her.