Klubboss tordner mod dansk sportschef: - Ekstremt uprofessionel

I slutningen af december udtalte Ole Nielsen til Fotbollskanalen, at han var i en positiv dialog med svenske IFK Göteborg om klubbens ledige job som sportschef.

Det faldt ikke i god jord hos Göteborgs direktør, Max Markusson, og nu uddyber klubdirektøren sin holdning til Nielsens åbenmundhed.

- Hvad han sagde vil stå for hans egen regning. Jeg kommer ikke til at kommentere på det, men dem, jeg snakker med, ved, at jeg værdsætter, at du går stille med dørene. Det er ekstremt uprofessionelt (at tale om dialogen, red.), siger Markusson til det svenske medie, expressen.se

Ole Nielsen forstår godt IFK-bossens frustration, men forklarer sig samtidig med, at Fotbollskanalen havde stor viden om dialogen mellem Nielsen og den svenske klub

- De havde skrevet om det alligevel. Journalisten kendte til det, og det må være kommet fra nogen i klubben. Jeg svarede, lige som det er: IFK er en fantastisk spændende klub med en fantastisk historie. Jeg har et stort netværk af kontakter over hele verden og kunne skabe et hold, der tager IFK tilbage til toppen. Det beviste jeg i SønderjyskE, siger Ole Nielsen ifølge expresse.se.

Den danske sportschef ved ikke, om han stadig er i spil til jobbet.

- Jeg ved det ikke. Du skal spørge IFK om det. Jeg ved ikke, om man kan blive diskvalificeret for det her. Det er ikke en big deal. Jeg sagde slet ikke noget negativt om IFK, tværtimod. Nu er det op til IFK, siger Ole Nielsen.

