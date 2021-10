Klubikon bekræfter fyring: 'Mega skuffet'

Per Wind bekræfter, at han er blevet fyret i FC København

Team manager i FC København Per Wind bekræfter, at han er blevet opsagt i hovedstadsklubben.

'Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig,' oplyser Per Wind i en sms til Ekstra Bladet.

66-årige Per Wind, som er far til FCK-angriber Jonas Wind, har længe været en vellidt del af staben blandt spillerne og er af mange set som et klubikon i FCK.

Han startede i FC København som målmandstræner i 1999. I 2013 skiftede han til rollen som team manager i klubben, hvor han stod for flere administrative opgaver omkring førsteholdet.

Per Wind bekræfter, at han er blevet fyret i FC København. Foto: Lars Poulsen

Tipsbladet skrev allerede fredag aften om, at Per Wind var blevet opsagt i FC København. Her kunne mediet fortælle, at de havde fået af vide om fyringen fra en kilde tæt på klubben.

Udover Per Wind Mikael Antonsson er, ifølge Tipsbladet, også blevet opsagt i FC København som Football Operations Manager, da klubben skulle have valgt at nedlægge deres stillinger i nærmeste fremtid.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra FC København, men klubben er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------