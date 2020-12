Klublegende takker af

Johan Absalonsen stopper i SønderjyskE efter at have spillet 200 kampe for Superliga-klubben

Johan Absalonsen stopper i SønderjyskE ved årsskiftet, når hans nuværende kontrakt udløber.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside, hvor en en større afskedssalut binder sløjfe på et flot parløb mellem parterne.

Med akkurat 200 kampe på samvittigheden i de sønderjyske farver sætter den alsidige spiller punktum for en lang årrække som helt i Haderslev.

Absalonsen ved endnu ikke, om karrieren skal fortsætte et andet sted, eller om at han ender med at stille støvlerne på hylden i en alder af 35 år.

Sikkert er det, at den erfarne Superliga-aktør bliver savnet i Sønderjylland.

– Der er aldrig et godt tidspunkt at sige farvel, når det handler om en spiller med den historik og betydning, som Johan Absalonsen har haft i SønderjyskE, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Han er en vaskeægte kulturbærer, der er blevet lyseblå i hjertet, og han fortjener en fremtrædende plads i historiefortællingen om SønderjyskE, lyder rosen.

Og var ordene ikke nok i sig selv, kan man blot skue i statistikken. Absalonsen er både den spiller med flest kampe og flest scoringer for SønderjyskE. Han kan tilmed bryste sig af at være den eneste aktør i dansk fodbold, der har scoret i 17 forskellige Superliga-sæsoner.

Selv erkender hovedpersonen, at det er vanskeligt at forlade den klub, han har været med til at sende mod toppen af dansk fodbold - kulminerende med sølvmedaljer i 2016 og en pokal-triumf fire år senere.

– SønderjyskE har været mit andet hjem i syv en halv sæson, så klubben har været en integreret del af mig i mange år. Jeg vidste, at den her dag ville komme på et tidspunkt, men det gør ikke kendsgerningerne nemmere, siger Absalonsen.

Han kom til klubben i 2012 og har - kun afbrudt af en enkelt sæson i australske Adelaide - spillet der lige siden.

Highlights: Absalonsen fik fem minutter på banen i Haderslev-klubbens sidste kamp inden vinterpausen, men han har været enormt skadesplaget i denne sæson. Video: Discovery

