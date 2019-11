Knækket af kongekasse

Med sin første sejr i over en måned kommer FC Nordsjælland nærmere top seks, mens Randers FC skal begynde at se sig over skulderen efter ligaens øvrige forfølgere

FARUM (Ekstra Bladet): FC Nordsjælland fik vasket stanken væk efter en måned uden sejre. En raket fra Mikkel Damsgaard og en perle fra Mohammed Kudus var for meget for gæsterne fra Randers, der måtte se sig slået 3-0 i fredagens opgør i Superligaen.

FC Nordsjælland ville med en sejr komme tættere på top seks, hvor Randers FC på sjettepladsen holder døren til det fine selskab i mesterskabsslutspillet.

Foran 1441 tilskuere på Right to Dream Park kom hjemmeholdet et skridt nærmere top seks og det fine selskab i mesterskabsslutspillet.

Mohammed Kudus blev hyldet inden kampen for sin debut på det ghanesiske landshold, og han kunne passende lade sig hylde efter kampen også. En kølig afslutning på en flot indspilning fra Mikkel Rygaard startede festen i Farum i anden halvleg.

Hjemmeholdet kom rigtigt stærkt fra start og burde have bragt sig foran, da Ibrahim Saddiq sender en smuk aflevering på tværs til Mikkel Damsgaard i det lille felt, der desværre for sjællænderne kvitterede ved at smadre bolden på overliggeren.

Mikkel Damsgaard måtte til sin skræk se bolden hoppe ud igen, da han bragede den på overliggeren en meter fra mål. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland fortsatte med at banke på kronjydernes mål, men formåede ikke at få pulsen op hos Patrick Carlgren, som var tilbage i Randers-målet efter at have siddet ude med karantæne.

Det plejer ellers at være målrigt, når de to hold tørner sammen. Hele 19 gange har forskellige målmænd skulle pille bolden ud af nettet i klubbernes seneste fem opgør. I første halvleg fik tilskuerne på Right to Dream Park dog ingen mål at varme sig på i første halvleg.

13 minutter i himlen

Målene væltede dog ind i anden halvleg. Kudus fik først scoret til 1-0, og kort efter kunne Mikkel Damsgaard revanchere sin brøler med et vaskeægte drømmemål fra distancen. Midt i værternes målfest havde de også tid til at sende Isaac Atanga på banen, som hurtigt fik øget forspringet til 3-0. Alt dette i en periode på 13 minutter.

Derefter var der langt hjem for kronjyderne, som ikke formåede at pynte på resultatet. Det er måske ikke så mærkeligt for gæsterne, der i hele klubbens historie kun en enkelt gang har formået at vinde i Farum.

For hjemmeholdet venter en stor opgave i næste uge, når de gæster rivalerne fra Lyngby. FC Nordsjælland vil dermed få chancen for første gang at vinde to kampe i træk i denne sæson.

