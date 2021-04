Knuser bundprop

Vejle Boldklub lægger afstand til nedrykningsstregen ved at slå lokalrivalen AC Horsens på hjemmebane.

Foran 4075 tilskuere vandt vejlenserne helt fortjent med 3-0 i 3F Superligaen torsdag aften.

Dermed har Vejle nu syv point ned til Lyngby Boldklub, der er på den forkerte side af nedrykningsstregen, mens AC Horsens ligger sidst og har 14 point op til redning.

Der var klasseforskel på de to mandskaber kampen igennem.

Allerede fra kampens start lagde Vejle et stort pres på Horsens, og det udmøntede sig i fem hjørnespark i de første 18 minutter.

På det sidste af de fem spark fra hjørneflaget var det gevinst.

Den unge Vejle-angriber Hugo Ekitike misbrugte ellers først en stor chance, men fulgte selv op og headede riposten i mål.

Vejle spillede bedst, og helt fortjent kom holdet også på 2-0 efter en halv time ved Lukas Engel, der scorede i et tomt mål, efter Horsens-keeper Matej Delac havde været ude af sit mål for at gå i duel med Allan Sousa.

Ondt blev værre for Horsens, da Hugo Ekitike blev dobbelt målscorer 12 minutter inde i anden halvleg efter et nyt kontraangreb.

Herefter var det Horsens, der drog fordel af, at hjemmeholdet faldt ned i tempo og overlod initiativet.

Horsens har dog gennem hele sæsonen kæmpet med at skabe chancer, og heller ikke denne aften i Nørreskoven lykkedes det.

Derfor kunne Vejle stille og roligt køre en vigtig sejr i hus, og det begynder efterhånden at se godt ud for holdet i forhold til at sikre en ny sæson i Superligaen.

Der resterer seks runder af sæsonen.

