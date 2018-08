Københavner-derby hitter i udlandet: Fodboldturister har fået øje på Superligaen

Det er ikke længere kun Tivoli, Den lille Havfrue og Christiania, der lokker turister til København.

Flere og flere udlændinge rejser til den danske hovedstad for at se fodbold. Det københavnske derby mellem FC København og Brøndby er blevet et yndet mål for fodboldturister, og det hollandske rejsebureau Homefans sender eksempelvis 18 fodboldturister til derbyet på Brøndby Stadion i november.

- Vi har nu endelig fået derbyet i København på som destination. Det har været på manges ønskeliste længe, og vi er begejstrede for endelig at komme til København i november og forhåbentlig mange gange efterfølgende, siger direktør hos Homefans, Luke Verbeek.

Der er altid gang i den når FCK møder Brøndby.

I mange år har danskere rejst til især England for at se fodbold, men nu går trafikken også den anden vej.

Hjemmesiden VisitFootball.dk har netop offentliggjort den første rejseguide på engelsk til Superligaen. En guide, der er blevet til i samarbejde med de 14 klubber i landets bedste række.

- De seneste år har vi oplevet en stigende interesse fra udenlandske fodboldfans, som vil opleve stemningen på de danske stadions. Det er især Brøndby og FC Københavns kampe, der er efterspurgt.

- Derfor besluttede vi at lave en rejseguide på engelsk, som kunne hjælpe de udenlandske fodboldfans nemmere til dansk fodbold, siger Claus Bermann, indehaver af VisitFootball.

Brøndby havde udsolgt udebaneafsnittet til kampen i Parken. Foto: Anthon Unger.

I FC København er man glade for, at andre end danskere viser interesse for Superligaen, og klubben har oplevet en pæn forespørgsel fra udenlandske tilskuere, der gerne vil opleve dansk fodbold i Parken.

- Det viser, at vores kampe er på radaren i international sammenhæng. Vi vil med glæde og stolthed præsentere udenlandske fodboldfans for det, vi selv betegner som den helt særlige stemning på banen såvel som på tribunen, siger FCK’s kommunikationschef, Jes Mortensen.

Premier League er fortsat et voldsomt populært rejsemål, men det er formentlig oftere turister end deciderede fodboldturister, der er til de store kampe der.

Tendensen blandt fodboldturister er, at man går efter andre destinationer for at få en mere autentisk oplevelse. Det fortæller Luke Verbeek fra hollandske Homefans:

- Vi vælger aldrig mainstream kampe i ligaer som eksempelvis Premier League, da de bare ikke er så spændende længere. Vi kigger efter kampe, hvor der er mere at opleve end blot kampen.

- Det et af vores vigtigste kriterier, og derfor vælger vi destinationer som Stockholm, København, Beograd og Glasgow frem for Manchester og Barcelona.

- Flere og flere fodboldfans vil hellere opleve noget anderledes og mere lokalt.

Du kan se VisitFootballs engelske rejseguide til Superligaen her.

